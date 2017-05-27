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〈北部〉新竹都城隍率Q版神偶 搭重機到台北

2017-05-27

與府城隍廟攜手 北上祈福

〔記者王駿杰／竹市報導〕「竹塹中元城隍祭」揪團夯枷，消災解厄活動 ，昨天（農曆五月一日）開始受理報名，新竹都城隍廟城隍爺帶領大爺、二爺與Q版神偶，搭乘重機車隊，前往台北府城隍廟沿途祈福，邀全國民眾參與城隍祭系列活動。

新竹市文化局表示，這是首次創舉，希望透過新竹都與台北府兩大城隍廟攜手，推廣城隍文化。

台北市長柯文哲的父母昨天也出席這項活動，新竹市長林智堅說，柯文哲是新竹子弟，希望今年竹塹中元城隍祭能恭請新竹都城隍爺到台北市為市民祈福，並邀請全國民眾參與竹塹中元城隍祭系列活動。

揪團夯枷 昨起線上報名

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞說，新竹都城隍廟建廟兩百六十餘年，每年舉辦的夯枷儀式，吸引數千信眾參加，祭典儀式依循古禮，是相當具有特色的集體祈福活動。透過城隍爺的赦免，將紙枷卸下，象徵把過去一年罪惡和災難全部化解，帶給信眾心靈上的慰藉。

新竹市文化局表示，今年「竹塹中元城隍祭」八月廿一日（農曆閏六月卅日）展開 ，「揪團夯枷，消災解厄」活動八月二十二日（農曆七月一日）登場，昨起開放網路線上報名，詳情可上新竹市文化局網站http:/www.weiling.org.tw查詢。

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  • 新竹都城隍爺昨天帶領大爺、二爺與Q版神偶，搭重機車隊北上到台北府城隍廟沿途祈福。（記者王駿杰攝）

    新竹都城隍爺昨天帶領大爺、二爺與Q版神偶，搭重機車隊北上到台北府城隍廟沿途祈福。（記者王駿杰攝）

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