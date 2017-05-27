〈北部〉斥資7400萬 苑裡山腳濟陽堂整修

2017-05-27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府指定為縣定古蹟、歷史超過一百八十年的苑裡鎮山腳蔡氏濟陽堂，是地方重要文化資產，由於年代久遠，損壞嚴重，面臨崩塌危機，經家族成員蔡棟樞十幾年奔走整合家族土地持分問題，苗縣府爭取中央總經費七千四百萬工程補助於昨天開工，期待讓濟陽堂再現風采。

苗栗縣政府文觀局爭取修復山腳蔡氏濟陽堂期間，曾發生相鄰土地劃為「暫定古蹟範圍」，引發鄰地地主與文觀局衝突，後來縣議員劉寶鈴曾在縣議會總質詢質疑，只提供二十年無償使用，形同「幫人砌厝」，不如爭取經費用於社會福利，讓山腳蔡氏濟陽堂爭議再起，也曾有關心地方文史的鎮民擔憂，辛苦爭取的經費恐怕因為無法執行會被收回，如今正式動工，讓地方關心此案發展人士，鬆了一口氣。

縣府無償使用20年

苗栗縣府文觀局文化資產科指出，修復後的山腳蔡氏濟陽堂仍以復舊為主，不改變既有建築格局，完工後蔡家子孫承諾無償提供二十年供縣府使用，縣府規劃讓山腳蔡氏濟陽堂朝「文化再利用」方向。

苗縣府文觀局指出，文資法規定，所有權人於修復時未負擔配合款，需無償提供使用十年，二十年期限已優於文資法規定，屆時將會還給蔡家後代或是商討簽約承租。

擬引進藺草編織工藝

苗縣府文觀局規劃，山腳蔡氏濟陽堂未來可引進苑裡鎮傳統藺草編織工藝進駐，與地方藺草學會組織洽詢，讓古蹟展現傳統新活力。另外，其餘空間也會規劃為青年返鄉基地，提供返鄉青年從事文藝工作坊、或是發揚地方農特產的工作小組基地使用，讓古蹟與在地結合。

苑裡山腳蔡氏濟陽堂興建於清朝嘉慶年間，左右兩旁各蓋護龍相連，屬傳統閩南合院式建築，其格局、規模或木雕、泥塑交趾等設計，除展現傳統風味，更具歷史價值。