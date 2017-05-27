〈北部〉拚世界盃沙灘巧固球賽 大成國中「愁」錢

2017-05-27

4學生入選國手

〔記者鄭淑婷／八德報導〕八德區大成國中巧固球隊是傳統強隊，甫在「全國師生盃巧固球錦標賽暨世界盃國手選拔」獲國男甲組冠軍、乙組亞軍，選手李建榮、姚胤廷、林家翼、陳彥霖四人當選今年「世界盃U15」國手，將與來自新北市、屏東縣的三位選手組成聯隊代表台灣，於八月六日到十三日參加在印尼峇里島舉行的「世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽」。

粗估經費需41萬

以大成國中為主體的巧固球聯隊，已連續在世界盃、亞洲盃拿下四次冠軍，第三度當選國手的李建榮表示：「平常的訓練很苦，但體育班的學生不怕苦，希望今年能順利連霸，把冠軍獎盃帶回台灣。」

帶隊教練邱茂盛、許家榕都曾是國手，兩人表示，今年將首度在沙灘競賽，對習慣硬場地的選手來說是一大挑戰，將於賽前找類似場地進行移地訓練；但二名教練表示，「經費」才是出國比賽的最大難題，因為巧固球並非亞、奧運項目，每個選手的補助最高僅有五千五百元，粗估四位選手加上領隊、教練、防護員及相關比賽費用，總計需要四十一萬元，有的選手出身清寒家庭，不可能負擔得起如此的旅費。

校長蔡聖賢表示，校方正尋求經費，一定會讓隊員成行，不會讓選手為國爭光還得負擔旅費，也希望各界伸援讓選手圓夢；剛接下桃園市體育會巧固球委員會主委的市議員蔡永芳表示，選手們辛苦練習才取得代表權，不會讓他們無法出國比賽。