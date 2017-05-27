〈北部〉國二生逼同學互毆 家長火大促轉學

2017-05-27

二人打到身體瘀青 已驗傷

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮中區某國中出現二名陳姓、林姓「校園小霸王」，下課時間揪其他男同學陪玩「互毆打架」遊戲，其中一男生還說「不加入一起玩，就換我們打你」！於是同學們只好加入遊戲，有二人互毆打到身體瘀青，導致學生恐懼上學，家長昨生氣到學校要求校方處理，要求「讓二名男生轉學」！

校方成立霸凌調查委員會

校方昨成立校園霸凌調查委員會，並通報花蓮縣教育處、縣警局少年隊。對此校方表示，這兩名男學生就讀國二，前天下課時間號召十幾個男學生到校園角落，把學生分成兩群，二人當起「指揮」唆使兩批學生玩「互毆打架」，其中一男生還說「誰不加入一起，就換我們搥你」！

於是有二名學生上場「你打我一拳、我搥你一拳」，至於教唆的二名男生則在旁看互毆為樂，其中二人因互毆而打到手臂、四肢及身體瘀青！校方昨傍晚調查確認，二生之所以互毆，是遭到學長「言語暴力」唆使，因為擔心被報復才出手互打；而據了解其中一名加害男生因曾被父親毆打，阿嬤又管不動他，因而有暴力傾向。

里長：已有七、八人受害

受害的劉姓家長表示，兩個孩子分別就讀國一、國二，前天都被叫去「打架」，他是接到學校通知才發現，其中一孩子手臂被打到瘀青，回家卻都不敢講，為此他已經帶孩子去驗傷，若校方不處理不排除提傷害告訴。

當地里長則表示，這種下課「比拳頭」遊戲已經不是第一次，如果被「指定上場」的二人沒有打，加害學生會叫圍觀學生動手修理，至少有七、八個學生受害。

對此花蓮縣教育處副處長李裕仁說，校方調查後已確認是校園霸凌事件，二名教唆打架的國二生將由校方先行輔導，輔導期為期三個月，學校輔導老師會密切關注、協助學生改善行為，如學校輔導無效會找社福團體專家協助，輔導期過後如未改善，將報請縣警局少年隊處理；至於受害學生也將接受心理輔導，希望類似事件不再發生。