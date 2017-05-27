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〈北部〉端午連假國五疏運 客運增班

2017-05-27

雪隧若塞 改駛台二、台九線

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕端午節四天連假今天開始放假，宜蘭縣政府預估，連假期間國道五號單日雙向交通量約有六．七萬輛次，建設處指出，國五部分路段將出現壅塞，可改駛台二線、台九線等替代道路，建議大家多搭乘國道客運、鐵路等大眾運輸工具。

端午連假期間，國道凌晨零點至清晨五點時段免收費，國五今、明兩天南下上午七點至十二點高乘載管制，二十九、三十日下午三至八點換北上高乘載。

台鐵、客運合作 推優惠票

宜縣府建設處長林國民說，四天假期，國五幾乎都會塞，最後一天北上路段最塞，為因應返鄉人潮，國五客運業者同意增開班次，尖峰時段平均每三至五分鐘開一班車，客運業者也與台鐵合作，推出台北至花蓮聯運套票，乘客從台北搭乘國道客運至羅東，再轉搭火車南下花蓮。

此外，台鐵推出台北至宜蘭一百元、台北至花蓮兩百元優惠票價，請大家多利用大眾運輸工具，駕駛人如果遇上雪隧壅塞，不妨改駛台二、台九線，避免塞車之苦。

客運業者也推出高鐵、國五客運、台灣好行優惠套票，希望吸引更多人搭乘大眾運輸工具至宜蘭旅遊，端午連假國道客運試辦捷運三重站往返羅東、板橋直達羅東班次，既有路線部分班次，延伸行駛至國立傳統藝術中心。

宜規劃幹線及景點接駁公車

林國民說，為了讓公共運輸與宜蘭縣景點無縫接駁，規劃兩條幹線公車及六條景點接駁公車，可在縣內各轉運站搭車到冬山河、清水地熱等景點。

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  • 端午節連假從今日開始，宜蘭縣政府預估，國道五號雪隧單日雙向交通量，將達六．七萬輛次。（資料照，記者林敬倫攝）

    端午節連假從今日開始，宜蘭縣政府預估，國道五號雪隧單日雙向交通量，將達六．七萬輛次。（資料照，記者林敬倫攝）

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