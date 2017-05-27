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〈北部〉首座百貨商場6月開工 竹縣府：持續監督污染

2017-05-27

〔記者廖雪茹／竹北報導〕遠東集團得標的新竹縣竹北市停八停車場委託民間參與興建案（BOT），即將在六月開工，興建新竹縣第一座百貨商場，周邊住戶擔心施工帶來污染及交通問題。

對此，營造廠商承諾基礎工程儘量利用暑假期間進行，工程車也會錯開上、放學時間；縣府強調開工後會持續監督，視施工狀況協調廠商配合改善。

竹北市停八停車場現址供停車到五月三十一日止，商場主體工程預定一○九年七月取得使用執照後正式營運。共興建地上十層、地下四層，其中地上公有停車位至少八百席。

建築將以客家山城意象，上部樓層逐層退縮，廣場大量植栽綠化，屋頂則採客家圓樓意象，打造竹北最大空中花園。

但由於毗鄰學校，周邊大樓林立，當地民眾擔心施工期間產生噪音、粉塵等污染，工程車頻繁進出，恐威脅學童及居民安全，希望廠商提供平台隨時公布工程相關資訊，並在學校設置環境監測系統。

基礎工程3個月 暑假進行

縣府表示，廠商遠揚營造回覆，怪手等機具預計六月進駐，拆除地上物，學校側將加高圍籬至四公尺；基礎工程約三個月，暑假將從靠近學校側先施工，採基地降挖三公尺及擋土型鋼施工，以增加隔音牆效果，儘量在開學前完成，日後也會配合學校重要教學日調整，避開較大噪音的工項。

遠揚也同意，莊敬二街及勝利二路二側不設出入口，工程車一律走光明六路東一段及莊敬北路，並認養周邊道路。

規劃設監控系統 讓民眾了解

此外，出入口除將設置監視器，要求工程車都經洗車台作業，也將規劃監控系統，讓民眾可上網即時了解工地現況及工程進度。

另為避免影響上學及上班交通，棄土車輛將自上午九點起作業，放學時段不走莊敬北路；假日原則仍須施工，但噪音較大的工項延至九點後做。

停八停車場五月底停止使用後，施工期間莊敬北路有六十一個停車格可停，附近還有停六、停五停車場。未來營運，將透過基地退縮增設車道等配套措施降低交通衝擊。

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  • 百貨商場大樓將興建地上十層、地下四層；屋頂採客家圓樓意象，打造竹北最大空中花園。（新竹縣府提供）

    百貨商場大樓將興建地上十層、地下四層；屋頂採客家圓樓意象，打造竹北最大空中花園。（新竹縣府提供）

  • 竹北市停八停車場BOT案、也是新竹縣第一個百貨商場，即將在六月開工。（記者廖雪茹攝）

    竹北市停八停車場BOT案、也是新竹縣第一個百貨商場，即將在六月開工。（記者廖雪茹攝）

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