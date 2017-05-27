〈北部〉南平公園運動中心 8月底完工

2017-05-27

昨天上樑 將為桃市首座運動中心

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天主持桃園區南平公園運動中心上樑儀式，該中心工程經費一億八千萬元，總樓地板面積一六一一坪，為地下兩層、地上兩層建築，預計八月底完工，成為桃園市首座運動中心。為了方便市民使用，市府規劃在此設置「YouBike」站點，成為南崁溪親水公園的中繼點。

鄭文燦表示，南平公園運動中心地下一、二樓規劃停車場，地上一樓有游泳池與SPA等設施，二樓為體適能中心、飛輪教室及韻律教室，建築採白色系設計，加上彩色透光玻璃，不僅有現代感，也對應南崁溪河川意象。

鄭文燦說，南平公園運動中心用地原本部份地目不符，上任後辦理地目變更，將原先堤防外的河川區變更為公園用地，讓該處可以多目標使用， 面積由○．四六公頃增為○．九八公頃，興建計畫才得以展開，綠建築部分由都市發展局協助，工程由桃園區公所發包。

鄭文燦表示，南崁溪河岸斷點整合計畫，包括攔河堰、親水綠帶及南通橋的改建等工程，會在兩年內逐步完成，讓南崁溪沿線成為優質的休閒運動帶，屆時南平公園運動中心就是南崁溪親水公園的中繼點。

鄭文燦說，桃園區人口近四十四萬，包括三民路的桃園國民運動中心及南平公園運動中心，都將於八月底完工，提供桃園區民眾優質的運動場地。