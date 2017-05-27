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〈北部〉交通不便 復興新興部落到桃園洽公來回花一天

2017-05-27

免費巴士 新興到復興近3小時

〔記者謝武雄／桃園報導〕山地原住民選區市議員陳瑛昨天在市議會質詢，為復興區交通不便叫屈，她表示，好不容易有免費巴士，但從新興部落到復興竟然要花近三個小時，如果要到桃園，至少得要花上四、五個小時，而山區醫療資源缺乏，民眾下山看病、洗腎，計程車一趟得花兩千多元，又叫不到復康巴士，希望市府解決交通問題。

市長︰協商規劃更適當路線

市長鄭文燦表示，當初規劃免費巴士，因為考量各部落的需求，所以路線會交叉深入各部落，才會如此浪費時間，既然地方有不同需求，會請交通局與地方協商，規劃更適當的路線。

復康巴士 將「優惠」原鄉病友

鄭文燦表示，長庚醫院雖然固定提供山區巡迴醫療服務，但山區醫療資源仍顯不足，未來會提供一定比例的復康巴士，讓「原鄉病友」專用。他說，復康巴士的收費，僅為一般計程車資的三分之一，低收入戶免費，由於山區路程較遠，將以專案討論方式，提供原鄉病友更優惠的價格。

陳瑛表示，復興區目前有十條免費公車路線，其中「L802復興︱下巴陵」線，從復興、霞雲、羅浮、高坡、奎輝、榮華、高義、蘇樂、三光、巴陵、爺亨，最後抵達新興，從復興到新興要二小時五十分，從新興到復興則是二小時五十五分，如果住在新興的民眾要到桃園洽公，從新興到復興就要近三個小時，又要從復興轉車到大溪，再從大溪搭車到桃園，單程至少得花上四、五個小時，來回幾乎要花上一天時間。

陳瑛嚴肅表示，民眾從山上帶一塊豬肉，下山恐怕都已經酸了，另也開玩笑說，這樣的免費巴士路線最適合養老，歡迎大家退休後來大溪遊玩。

陳瑛另指出，山區醫療資源不足，復興區民身體不舒服，得到桃園區的醫院看病、洗腎，尤其是洗腎患者，倘若每週洗腎三次，每次洗腎得要三、四個小時，洗腎完畢常常已是入夜，由於無法使用復康巴士，又沒有公車可搭，只有忍痛搭計程車，但車資一趟就要兩千多元，根本無法負擔。

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  • 市長鄭文燦允諾提供一定比例復康巴士給原鄉病友使用。（記者謝武雄攝）

    市長鄭文燦允諾提供一定比例復康巴士給原鄉病友使用。（記者謝武雄攝）

  • 從復興開往新興的免費巴士，單程時間將近三小時。（交通局提供）

    從復興開往新興的免費巴士，單程時間將近三小時。（交通局提供）

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