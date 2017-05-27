〈中部〉《中國霾害東亞公敵？》維護空品硬起來 民代籲政府求償

2017-05-27

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中地區空氣汙染嚴重，但三成三汙染物源自境外，市議員王立任廿六日在議會質詢時，以「南韓環保團體因中國霾害，向中國政府求償約台幣七二八萬元」為例說，如果中國霾害確實危害到台灣空氣品質，政府應結合民間環保團體，向中國提出損害賠償。

PM2.5境外汙染源超過三成

王立任說，PM2.5汙染源的境外汙染源超過三成，東北季風來臨時，中國霾害對台灣的空氣品質影響甚鉅，無獨有偶，包括日本和韓國都深受霾害影響，其中南韓已有九十一名國民因不滿中國治理霾害不力，向中國提出告訴求償。

他又說，如韓國人對於中國的霾害「凍未條」，台灣人也應反擊。若環保署相關的研究可以證明中國霾害危害台灣，政府也應該結合環保團體一起向中國提出損害賠償。

王立任強調，台灣再怎麼努力維護空氣品質，如果境外的汙染無法有效降低，那麼所有的成果都將大打折扣，面對中國，我們不應該只是嘴上抱怨，而是要有實際的行動，以訴訟的手段來引起國際社會的關注，也是一個不錯的方式。

環保局指出，依據環保署歷年統計資料顯示，各縣市空氣品質受境外移入（包括中國、韓國、日本等）影響以北部影響最大，約四成至四成五，台中市約為三成二六；而台中市原生性PM2.5及衍生性PM2.5約有八四九八公噸，其中固定源約佔三成一七，移動汙染源佔二成九二，逸散性汙染源佔三成九一。

環保局長白榮智表示，南韓環保團體訴求要有乾淨清新的空氣，向汙染源較高的中國求償，因牽涉國際法與個案狀況，市府方面不便評論，但表示尊重。

環局：會加強跨區域合作

白榮智強調，汙染防制各地情形不同，以台中而言，主要是跨區合作，主因大氣是流通的，大氣治理不能以鄰為壑，必須加強跨區域合作，包含跨縣市與跨國合作，相互交流找出汙染源，共謀解決對策，市府過去兩年已透過各種措施減量汙染物九八三公噸。