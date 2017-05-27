〈中部〉歷史建築豐原「萬選居」老舊震損 修復動工

金槌破瓦祈福 拚107年完工
〔記者李忠憲／台中報導〕百年歷史建築豐原區「萬選居」，因九二一大地震造成部分損壞加上年久失修，市府向中央爭取並編列三千多萬元經費進行修復，昨天正式開工。市長林佳龍表示，萬選居修復後將成為活的史博館，得以了解大台中山城文化及開發史。
豐原「萬選居」為清同治年間開鑿葫蘆墩圳的台灣中部平埔族首任通事張達京後人所建，面積達二千四百多坪，為閩客風格的三進雙護龍大型宅院。縣市合併前就列為歷史建築的「萬選居」，目前仍有後代居住，由於年久失修加上九二一大地震造成多處損壞，將斥資三千多萬元修復。
市長林佳龍昨與中央客委會副主委楊長鎮、文化局長王志誠、客委會主委劉宏基等人參加開工，與會貴賓手持金槌敲破瓦片，希望工程順利，預計一○七年完工，再現「萬中選一」的風采。
林佳龍表示，「萬選居」的先祖是廣東大埔客家人，也是大台中移民墾荒的先驅，除有客家人勤奮刻苦精神，也帶來精巧的匠師工藝，表現在宅院上，希望修復後能成為活的歷史文化博物館，讓後代子孫了解大台中開發史。
副主委楊長鎮指出，有些古蹟已人去樓空，但「萬選居」還有張家後代居住，可以說是活的古蹟，他肯定市府重視客家文化與政策，中央也會全力支持。
中市文化資產處表示，「萬選居」總面積二千四百多坪，規模三進雙護龍，為勉勵子孫勤勉好學並紀念原鄉，引用「青錢萬選」典故，命名「萬選居」。這次將針對門樓、一落門廳、二落大廳及左右過水廊和右橫屋等約六百坪範圍進行修復。