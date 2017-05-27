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〈中部〉《明年起自編台灣文學教材》彰市中山國小 推賴和文學週暖身

2017-05-27

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市中山國小明年起將自編台灣文學教材，引領學生接觸台灣文學，將以校友「台灣新文學之父」賴和醫師為主軸來推出「賴和文學週」，由學童合唱賴和詩詞，用歌聲緬懷學長的創作，用樂器和吟唱，認識其所提倡人人平等的精神。

在一八九七年時，日本政府於彰化孔廟設立國語傳習所，此為中山國小之始，其後改名為「彰化公學校」。校長王春堎說，十二年國民基本教育課程綱要，將於一○七學年度實施，國小推動校訂課程作為學生彈性學習是趨勢，中山國小堪稱孕育台灣文學的搖籃，傑出校友不乏是推動台灣文學有成的文人雅士，除了賴和醫師之外，還有台灣首位田園詩人陳虛谷、台灣新文學作家楊守愚、石錫勳、黃呈聰、吳慶堂、吳上花、施志善等，校方訂定每年賴和誕辰五月二十八日的該週次為「賴和文學週」。

中山國小的學童透過國樂演奏和合唱及吟唱，表演多曲賴和詩詞，從十日春霖、相思歌、相思、呆囝仔、吾人等等，還有荔枝、蜻蜓的台語歌謠，旋律優美、扣人心弦，老師張惠足導覽全班學童參觀賴和的生平介紹，加深對賴和醫師學長的認識。

四年五班學童廖宥翔說，賴和學長是彰化人也是中山校友，他很喜歡看學長的文章，當年創作反映人民生活的困苦，尤其他行醫救人，主動燒掉病患積欠的醫療費用，學長愛幫助別人的精神，讓人佩服。

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  • 小朋友用歌聲唱出賴和對台灣文學的貢獻。（記者張聰秋攝）

    小朋友用歌聲唱出賴和對台灣文學的貢獻。（記者張聰秋攝）

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