〈中部〉奧萬大鳥巢幼雛 台灣藍鵲覬覦

2017-05-27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕奧萬大鳥巢是青背山雀、棕面鶯、黃山雀及茶腹鳾繁殖育雛的最愛，南投林管處經監測才發現台灣藍鵲成天覬覦牠們的雛鳥，幸好台灣藍鵲頭部鑽不進鳥巢而放棄，保住了嗷嗷待哺的雛鳥性命。

南投林管處從民國七十八年起，在南投縣仁愛鄉的奧萬大森林遊樂區放置鳥巢，讓山鳥可安心地到鳥巢內繁殖育雛，後來則與特生中心學者姚正得合作，進行鳥巢箱監測計畫，監測至今已逾十五年，是目前國內鳥類繁殖參數監測累積最久的一項研究。

經過長年的監測後，每年三到五月的鳥類繁殖期，奧萬大紀錄的鳥種多達一百廿餘種，但最喜歡選擇鳥巢繁殖後代的，以青背山雀、棕面鶯、黃山雀及茶腹鳾等四種最常見。而棕面鶯還會銜泥把洞口改小一點，以免其他鳥類伸頭進來吃掉幼鳥。

最近林管處從監視畫面發現，台灣保育類的特有鳥類台灣藍鵲，居然成為這些山鳥幼雛的天敵。原來青背山雀巢的鳥巢內，親鳥飛出去覓食時，台灣藍鵲即不斷地在巢箱上探頭，試圖鑽進洞內把幼鳥吃掉，在巢外的親鳥驚恐不已，而研究人員也很緊張，所幸巢箱孔洞過小，台灣藍鵲鑽不進去而放棄，保住山鳥幼雛的生命。

林管處人員表示，台灣藍鵲的身長含羽毛約六十九公分，青背山雀成鳥則只有十二到十三公分，台灣藍鵲體型是其五倍，若牠能鑽進鳥巢洞口，青背山雀幼鳥將無所遁逃。