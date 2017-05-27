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〈中部〉從小守護自閉兄 他念特教傳愛

2017-05-27

〔記者王善嬿、蔡宗勳／嘉義報導〕教育部全國慈孝家庭楷模名單揭曉，嘉義家職吳易蕙、嘉縣民和國小學生柳奇緯均入選，嘉義大學特殊教育系大三生賴宏緯，從國小四年級起參與志工培訓，精進特教知能，與父母照顧患有自閉症的哥哥，成為哥哥的守護者，也獲表揚。

教育部全國慈孝家庭楷模今年第八年舉辦，以「父母慈子女孝」精神，選拔國小到大專學生為慈孝家庭楷模，二十四日在屏東藝術館頒獎表揚五十八人。

嘉大學生賴宏緯入小學前不瞭解哥哥狀況，隨年紀增長，才知哥哥因重度自閉症，在他會走路時，哥哥只會爬且被醫師判定沒有語言能力，母親甚至辭去工作陪讀哥哥，他當起媽媽的幫手，帶哥哥上廁所、教說話及看圖認字，讓哥哥可簡單與人對話，醫師也覺得不可思議。

「只要有能力、有心，誰都可以幫助人。」賴宏緯表示，哥哥是全家的天使，因為有哥哥，他與家人感受到更多的愛，未來會運用特殊教育所學幫助更多人。

嘉義家職二年級學生吳易蕙的父親罹癌過世，母親因生病、遭受喪偶打擊而罹患憂鬱症，所幸吳易蕙樂觀面對，陪伴母親走出人生低潮，與兩名哥哥、一名妹妹就學就業，都以減輕家裡經濟負擔為考量，代表嘉義市獲選全國慈孝家庭楷模；嘉縣民和國小柳奇緯和妹妹從小由祖父母幫忙照顧，祖孫感情一級棒，和堂兄弟姊妹們也相處融洽，堪稱甜蜜家庭模範。

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  • 教育部日前表揚全國慈孝家庭楷模，嘉義大學生賴宏緯（右三）照顧自閉症的哥哥，不遺餘力。（嘉義大學提供）

    教育部日前表揚全國慈孝家庭楷模，嘉義大學生賴宏緯（右三）照顧自閉症的哥哥，不遺餘力。（嘉義大學提供）

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