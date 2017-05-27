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〈中部〉中市6月開始破袋檢查 垃圾分類搞懂沒

2017-05-27

議員考官員 僅環保局長過關

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市垃圾分類下月破袋檢查、七月開罰，市議員謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿廿六日在議會考驗市府首長分類常識（見下圖，記者黃鐘山攝），結果除環保局長白智榮外，大都搞不清楚，質疑宣導不足，民眾也霧煞煞，新制恐引發衝突；白智榮說，先勸導、屢勸不聽才罰。

謝志忠表示，六月起清潔隊收運垃圾時將沿街破袋檢查垃圾分類，但當場詢問市府首長，都不清楚新制將上路，也搞不太懂垃圾分為可回收、不可回收、廚餘三類，民眾又如何搞清楚，雲林縣執行破袋檢查便曾發生衝突。

謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿並當場拿出咖啡渣、果皮、蛋殼、花生殼等，請官員進行垃圾分類，只有白智榮清楚分類；議員們質疑，破袋檢查耗時，恐影響固定收垃圾時間，造成民眾不便，應先教會民眾垃圾分類才對；市議員吳瓊華、賴朝國和張芬郁也建議宣導期要再更久一點。

環局：屢勸不聽7月起開罰

白智榮指出，環保局做垃圾車採樣發現，民眾丟棄的垃圾仍有二成是可回收物，為了提升回收率，六月起試辦「破袋稽查」，每線每天抽查二袋，若發現仍有可回收物，將請民眾分類後再丟棄，七月起針對累犯開罰；稽查目的是宣導並非罰鍰。

白智榮表示，垃圾破袋由稽查人員隨機破袋，不影響垃圾收運時間地點，經檢查垃圾袋內含有三個以上可回收物即違規，現已召開四場說明會，屢勸不聽者才依違反廢棄物清理法罰一千二百元至六千元。

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  • 環保局破袋檢查將實施，議員吳瓊華（中）質疑宣導不足，只會造成民眾荷包失血。（記者黃鐘山攝）

    環保局破袋檢查將實施，議員吳瓊華（中）質疑宣導不足，只會造成民眾荷包失血。（記者黃鐘山攝）

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