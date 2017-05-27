〈中部〉A2、A3台中機場快線公車上路 採預約搭乘

只停靠旅館、飯店及人氣夜市
〔記者歐素美／台中報導〕台中機場快線公車A2「台中國際機場—台中車站」及A3「台中國際機場—逢甲夜市」上路！兩條公車路線主要停靠各大旅館、飯店及人氣夜市，方便國內外旅客快速進出台中，搭乘採預約制，即日起至廿八日全線免費，五月廿九日至六月卅日半價優惠。
繼今年初由捷順公司營運的首條機場快線A1「台中國際機場—高鐵台中站—國美館」上路後，由國光客運營運的A2「台中國際機場—台中車站」及A3「台中國際機場—逢甲夜市」快線公車，也在昨天舉行通車典禮。
交通局長王義川表示，行經台中國際機場至市區的公車每天多達兩百班，但從機場到市區要停八十幾站，車程約二．五小時，市府配合日韓港澳星馬地區「中進中出」背包客，新闢三條機場快線，可縮短一小時以上的交通時間，而且採預約制，旅客可透過上網或下載APP等，在訂機票、飯店時就可訂車票。
王義川說，A2「台中國際機場—台中車站」走台灣大道，沿途停靠裕元、福華、長榮桂冠、永豐棧、金典等飯店；A3「台中國際機場—逢甲夜市」走中清路至逢甲夜市，預估可紓解廿％的遊客量。
即起2天免費 29日至6月底半價
台中國際機場去年旅客數成長率達十五％，高出全國平均，更超越桃園機場的九％，配合台中國際機場開發，未來雙港輕軌將設「國際機場站」，雙港輕軌捷運將可直接開至航廈內，旅客更方便。
國光客運執行董事戴宏聲表示，在交通局、台中監理所、台中機場等協助下，A2、A3快線公車終於通車，將使中部地區進出國民眾更方便，也讓國外背包客有便捷交通連結市區景點。
國光客運並與日本巴士公司Willer Express JAPAN「策略聯盟」，在A2及A3機場公車快線推出兩輛「國光客運×Willer Express JAPAN」外衣塗裝的低地板公車，未來並可望推出與日本巴士公司合作的套票，讓來台中的旅客觀光更方便。