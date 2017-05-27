| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
端午連假首日 北部國道多路段塞爆 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉南投oBike站點還在談 市區已滿街停

2017-05-27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣也有oBike（無樁共享腳踏車）了！草屯、南投市區已經有多個「先斬後奏」的據點，除這兩個鎮市，埔里鎮等五鄉鎮也設點，昨日該公司與縣府、草屯鎮公所溝通後，將先徵求據點的地主同意，且減少每個放置點的腳踏車數量。

將徵求地主同意 減少放置數量

南投縣沒有UBike，但已悄悄地出現鵝黃色的腳踏車群，這些車子就是來自新加坡公司的oBike（無樁共享腳踏車），規劃先在南投縣的南投、草屯、名間、集集、竹山、魚池和埔里等七鄉鎮市設置，放置據點以南投市、草屯鎮和埔里鎮較多。

草屯鎮和南投市因放的據點較多，已有不少民眾發現，並有人快手快腳下載APP，並以信用卡刷卡儲值，十五分鐘收費兩元，一小時收八元，民眾騎到哪兒把車放著就好，因該車以GPS定位，oBike公司會從定位去找腳踏車。

oBike收費算便宜，且在停車不易的市區設放置點，受到民眾肯定，但腳踏車大量放置在某些據點，有的佔用人行道，有的佔住機車格受到批評，而未事先知會設置點的地主、店家或公所，也讓地方傻眼。

oBike公司人員昨日下午由縣府工務處科長王丞達等人陪同，到草屯鎮公所進行設置點的洽談，鎮長洪國浩也邀來多位市區的里長討論，經協調後，將請該公司知會設置點的地主，且每一設置點不要放太多部腳踏車，讓設置點增加、分散。

廣告
  • oBike已悄悄地出現在草屯鎮市區，但有的設置點把所有機車停車格佔滿，引發民眾不滿。（記者陳鳳麗攝）

    oBike已悄悄地出現在草屯鎮市區，但有的設置點把所有機車停車格佔滿，引發民眾不滿。（記者陳鳳麗攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
A2、A3台中機場快線公車上路 採預約搭乘

只停靠旅館、飯店及人氣夜市台中機場快線公車A2「台中國際機場—台中車站」及A3「台中國際機場—逢甲夜市」上路！兩條公車路線主要停靠各大旅館、…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
涮嘴滷肉✧可樂雞翅
甜湯✧水蜜桃杏仁
好清爽✧筊白筍糕
香蕉有分這麼多種？
轉寄

標題：〈中部〉南投oBike站點還在談 市區已滿街停


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月27日‧星期六‧丁酉年五月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.