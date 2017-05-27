〈中部〉南投oBike站點還在談 市區已滿街停

2017-05-27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣也有oBike（無樁共享腳踏車）了！草屯、南投市區已經有多個「先斬後奏」的據點，除這兩個鎮市，埔里鎮等五鄉鎮也設點，昨日該公司與縣府、草屯鎮公所溝通後，將先徵求據點的地主同意，且減少每個放置點的腳踏車數量。

將徵求地主同意 減少放置數量

南投縣沒有UBike，但已悄悄地出現鵝黃色的腳踏車群，這些車子就是來自新加坡公司的oBike（無樁共享腳踏車），規劃先在南投縣的南投、草屯、名間、集集、竹山、魚池和埔里等七鄉鎮市設置，放置據點以南投市、草屯鎮和埔里鎮較多。

草屯鎮和南投市因放的據點較多，已有不少民眾發現，並有人快手快腳下載APP，並以信用卡刷卡儲值，十五分鐘收費兩元，一小時收八元，民眾騎到哪兒把車放著就好，因該車以GPS定位，oBike公司會從定位去找腳踏車。

oBike收費算便宜，且在停車不易的市區設放置點，受到民眾肯定，但腳踏車大量放置在某些據點，有的佔用人行道，有的佔住機車格受到批評，而未事先知會設置點的地主、店家或公所，也讓地方傻眼。

oBike公司人員昨日下午由縣府工務處科長王丞達等人陪同，到草屯鎮公所進行設置點的洽談，鎮長洪國浩也邀來多位市區的里長討論，經協調後，將請該公司知會設置點的地主，且每一設置點不要放太多部腳踏車，讓設置點增加、分散。