〈中部〉員林路邊停車收費 民讚車位變好找

2017-05-27

〔記者陳冠備／員林報導〕找停車位變容易了！員林市從上週六起實施路邊停車收費措施，道路兩旁的畫面起了變化，原本整排停車格都停滿了車輛，車位總是一位難求，現在空位多，連尖峰時刻都能輕鬆停車，讓民眾相當肯定。員林市公所表示，在「霸王車」消失之後，空車格多出六成，停車週轉率明顯提昇。

空車格多出六成

彰化縣加入停車收費措施，決定先從人口數多的彰化市、員林市與鹿港鎮實施，彰化市於一月率先實施，鹿港鎮也在春節期間開始收費，唯獨員林市面對政策一延再延，遲遲無法上路，直到上週六終於實施停車收費，原本以為民眾會反彈，沒想到一周下來，讓不少人明顯有感「員林找停車位變容易了」。

一位凌姓民眾表示，員林有很多美食餐廳，每次停車都是大問題，現在停車位空很多，讓真正有迫切使用的人更方便；大同路上陳姓居民表示，早就該這樣做了，員林停車格雖多，但是都被霸王車佔住，下班後都要花很多時間找車位，不過還是發現有很多白線沒畫車格，造成停車亂象，建議公所趕緊來畫車格。

張姓收費員表示，崇實高工旁的正興街約有三十個停車格，以往都是停滿住戶車，甚至還看過停三個月不開走的，現在幾乎都空蕩蕩，讓來附近辦公、用餐的人方便使用，相對的這些移走的車，也讓月租停車場的生意變好了。

員林市公所主秘賴致富表示，實施初期成效不彰，在成本考量下，導致許多廠商觀望，直到本月中旬第三次招標才順利得標，目前員林市內共有七七四格停車位，第一小時收費二十元，之後每半小時十元，目前聽到的正評比負評多，空車格多出六成，週轉率逐漸提昇，不過實施初期的重點在於找出有問題的停車格進行改善，讓大家都能順利停車。

彰化縣警局交通隊員林拖吊場小隊長方秋雄說，路邊收費實施前一周，總計拖吊八十二輛違停車輛，實施一周後，遭拖吊數量降至六十八輛，顯示停車格周轉率提升，確實有助於減少違停狀況。