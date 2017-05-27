〈中部〉嘉縣食安大樓年底完工 OT案徵求廠商

2017-05-27

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣「永在食安大樓」新建工程預計年底前完工，縣府已公告徵求民間自行規劃申請參與永在食安大樓營運及移轉計畫案，以農產銷售、檢驗、推廣及教學等，打造全國唯一以食品安全為主體的多功能中心。

永在食安大樓由台塑集團捐贈興建，經費二億五千萬元，由台塑設計發包興建地下一層樓、地上五層樓，總樓地板面積二千一百多坪的建物，主體工程預計今年完工，四、五樓檢驗室裝修工程明年上半年完工，然後委託民間企業營運，藉由實驗、檢驗及稽查專業人才進駐，提升食安及有效管制措施。

縣府農業處長林良懋表示，一般OT（營運、移轉）案的土地、硬體設備均由政府提供，且食安檢驗為專業領域，非一般遊樂設施，廠商兩年內應通過 ISO17025實驗室認證，因此營運期限最多不得超過十二年，屆期重辦評選。

林良懋說，本月二十三日政策公告，截止日六月十二日，廠商於期限內提交營運計畫書，經審核委員會甄選出適當的計畫書，綜合各意見修訂營運及移轉計畫案後，再次公告甄選投資廠商，目標年底前完成，配合裝修工程時程營運。

嘉縣青農聯誼會副會長溫偉毅表示，期待食安大樓完工營運，重點是進駐檢驗單位要符合產銷履歷檢驗認證標準，或與國際標準接軌，建議對嘉縣農民不收費或享有折扣，以減輕負擔，通過檢驗的農產可用於嘉義地區營養午餐，讓在地人享用在地優質食材，生產者與消費者互惠。