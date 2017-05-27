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〈中部〉減量救魚價 台灣鯛推計畫性生產

2017-05-27

今年生產目標減至五萬公噸

〔記者蔡宗勳、陳燦坤／綜合報導〕台灣鯛外銷遭遇東南亞業者競爭，產銷出現重大危機，致前景看淡、價格疲軟，雲、嘉沿海是台灣鯛養殖重鎮，嘉義縣府農業處呼籲漁民減量放養救魚價，配合全國年度目標從年產量七萬公噸減至五萬公噸。

漁政單位盼勿集中、高密度放養

雲林縣政府也直言，去年台灣鯛已出現外銷巿場價格低迷徵兆，業者基於養殖習慣仍繼續放養，為避免價格持續下滑，農委會二到五月間已進行凍儲政策，減少過多貨源流入巿場，縣府也希望農委會能設法開闢台灣鯛外銷巿場，提振巿場價格。

嘉義縣府農業處漁業科長張建成表示，值台灣鯛魚苗放養期間，希望養殖戶避免過度集中及高密度放養，並避免放養成長快速但肉質不佳、不具外銷競爭力的品種，以穩定產銷、強化國際市場競爭力。

張建成說，為隱定台灣鯛產銷及價格，政府已推動計畫性生產機制，今年全國總生產目標量五萬公噸（往年約七萬公噸），當放養量達八十％，就會發布預警訊息，達到目標量時也會再公告，作為漁民放養參考。

張建成強調，台灣鯛屬平價好吃的魚種，內銷有其穩定市場，只要可以控制好生產量，價格就能維持平盤，減量放養除可拉抬售價，因養殖密度降低，魚的生長環境佳，就能避免用藥問題，品質好，市場接受度就高，價格自然看俏，可說一舉數得。

嘉義縣議員黃金茂說，不少漁民雖和盤商契約價每台斤三十八元，但大盤跌至二十幾元時，盤商根本不收購，還是沒有保障，且拖得愈久，損失愈大；現在台灣鯛外銷市場慘不忍睹，好轉的機率不高，只有減量放養才能永續生存，以他為例，原本每池五分地放養二、三萬尾，現在只剩一萬尾，減量五成以上，希望可以抑制魚價滑落，並提高寄養白蝦的存活率，讓整體收益更穩健。

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  • 台灣鯛外銷前景看淡，要靠內銷撐下去，就得減量放養。 （記者蔡宗勳攝）

    台灣鯛外銷前景看淡，要靠內銷撐下去，就得減量放養。 （記者蔡宗勳攝）

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