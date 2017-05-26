〈南部〉學甲》慶安宮前民宅 基地台明年底前拆完

2017-05-26

〔記者王涵平／學甲報導〕學甲區慶安宮前一間民宅頂樓架設六支電信基地台，引起社區民眾恐慌，立委陳亭妃昨天邀相關單位座談，上百里民出席，在大廟前欄杆懸掛「趕走基地台、還我里民健康」等白布條，最後決議明年底前遷完。

反基地台自救會會長吳清亮說，這處民宅頂樓，三年前以兩座儲水桶偽裝掩飾，四家電信業者設立六支有執照的通訊設備，短短兩年內，超過廿個里民罹患癌症，引起恐慌。

陳亭妃說，六支基地台中，三支在一○八年十一月到期、二支分別於一○九年五月與八月到期、一支在一一一年三月到期，但因引起居民恐慌與強烈反彈，希望電信業者與居民能協調出提早遷移的時程。

台灣大哥大、台灣之星、遠傳電信、中華電信等業者說，只要找到地點就會馬上遷移。

市議員謝財旺及侯澄財也到場力挺居民，謝財旺認為明年十二月底前需全部拆除，陳亭妃則說，到時候未拆除，會親自帶領ＮＣＣ南區處長劉豐章來執行。