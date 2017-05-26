〈南部〉台南》為房屋稅自治條例修正案 議會爆拉扯
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會昨天下午進行三讀議案第一讀會，無黨籍市議員陳朝來針對他先前有關房屋稅自治條例的修正提案，質疑議會違反議事規則，與擔任主席的議長賴美惠互批，陳並衝上主席台要拔麥克風，民進黨多名議員上前護衛，雙方拉扯，賴美惠痛批陳朝來霸佔主席台、鴨霸，破壞公物。因議會無法進行，賴美惠敲槌宣布散會。
民進黨團會後譴責陳朝來不來開會，卻狀況外，耍暴力，惱羞成怒攻擊女性議長，惡意癱瘓議事。聲明指陳被民進黨開除黨籍後，吃了秤砣鐵了心，以非理性態度全面否定市政。
陳朝來則說，有無攻擊調錄影帶來看都很清楚，單槍匹馬被民進黨議員圍堵、被踢，也沒說什麼，「我一個人，他們一整團，我能跟他們怎樣？」希望找出真相，「不要看到陳朝來就像鬼一樣，不要把我侮辱得像鬼一樣。」
國民黨團書記長王家貞說，市民強烈反彈不公不義的調漲房屋稅，市議會是市政監督單位，非市府的議事股，國民黨團跨越黨派，全力支持陳朝來的降稅提案。
送中央解釋惹爭執
昨天會議一開始，陳朝來質疑，大會上個月決議將他的房屋稅自治條例修正提案送中央解釋後，再討論是否列入議程，根本違反議事規則，即使議長也不能違規，「還沒審查就送中央，笑死人！」
國民黨議員盧崑福及蔡育輝也聲援，根據議事規則第卅九條規定，議案沒逕付二讀就應撤銷，沒撤銷就應送委員會審查，不能以人數眾多硬拗，這已違反民主精神。
賴美惠則說，議事規則並未明文規定不能送中央請示，這是大家共同討論所做的決議，認為請示中央後，再來決定是否討論，這就是議會民主的精神，「難道要依照你們的意思才有道理嗎？」
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