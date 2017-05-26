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〈南部〉台灣天壇首廟》一爐一炷香 金紙也減量

2017-05-26

〔記者蔡文居／台南報導〕為了減少空污，維護環境清新，台南市忠義路天公廟「台灣天壇首廟」經董監事會開會一致決議，昨天起推行「金紙精質減量、以米代金、一爐一炷香」，兼顧傳統祭祀民俗與環保。市府也大力肯定，認為可發揮示範作用。

台灣天壇首廟董事長莊烱垣昨天說明減碳新措施，他說，董監事會特別擲筊請示玉皇上帝，以正式疏文稟報金紙精質減量數量，獲玉皇上帝三聖筊應允，並指示於今年農曆四月底前實施。

廟方說，天壇香爐共計四座，每爐一香共四炷香，心誠則靈，靈驗度不打折。金紙精質減量部分，獲玉皇上帝聖允准許焚燒金紙量為「大太極全面、中太極全面、小太極全面等各九張，天庫及足百壽金各半只、天錢零點一環，天金及尺金各一只。」廟方也推出祭拜金紙新包裝。以米代金部分，則供信眾祭拜選擇。

環保局統計，天壇春節期間或初一、十五，配合市府紙錢集中燒政策，每年紙錢集中量高達約一百廿噸。

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