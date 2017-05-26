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〈南部〉麻豆海埔池王府》龍虎平安井 供汲午時水

2017-05-26

〔記者劉婉君／台南報導〕端午節連假即將到來，麻豆海埔池王府荒廢多年的「龍虎平安井」已修復，廿九日重新啟用，供民眾汲取午時水。台南市國際龍舟錦標賽則是今天晚上七點在台南運河開幕，比賽到卅日。南瀛天文館也有系列活動，邀民眾來玩彩繪立蛋、做香包及龍舟動力船大PK。

麻豆海埔池王府後方的龍虎平安井，據傳是清順治年間，神明託夢開掘的，海埔地區也成為麻豆最早有自來水的聚落。主委張志雄說，九十二年廟方整頓蓮池時，古井重新出土，但八八水災時再度被淹沒，去年再奉王爺指示重新整建。

廟方於廿九日上午十一點舉行古井修復啟用儀式，並提供民眾汲取端午節午時水，未來也供信眾擲筊求取龍水淨身、淨宅，特別請來道長塑造長、寬各八尺的米龍。

天文館龍舟動力船PK

南瀛天文館於廿七日至卅日舉辦「慶端午．遨遊天文來共舞」，除了彩繪立蛋、製作動物香包，廿七日晚上由天文講師教民眾用相機捕捉木星、大熊座北斗七星等，深夜還可看見銀河；廿八、廿九日還有動力船PK賽，優勝者可以獲得六月3D新片《極地企鵝上太空～還有熊》電影兌換券。

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  • 麻豆海埔池王府後方的龍虎平安井修復，廿九日上午十一點重新啟用，供汲取端午節午時水。（記者劉婉君攝）

    麻豆海埔池王府後方的龍虎平安井修復，廿九日上午十一點重新啟用，供汲取端午節午時水。（記者劉婉君攝）

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