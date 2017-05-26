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〈南部〉吉貝耍孝海祭影帶修復 工坊教DIY
2017-05-26
朱洪墀拍孝海祭 完成數位化
〔記者王涵平／東山報導〕吉貝耍文史工作者段洪坤在部落發現，朱洪墀先生有批一九七○年間以八釐米拍攝、記錄當年吉貝耍「孝海祭」畫面影帶，找上台南藝術大學音像藝術媒體中心協助影帶修復及數位化，成了當地重要的文化資產。台灣歷史博物館也將開辦工作坊，教民眾修復家中珍貴影帶及正確的保存方式。
台史博研究組助理研究員陳怡菁昨天拜訪吉貝耍部落，檢視這批修復完成的影像，認為相當難得。目前段洪坤也在努力牽線，希望祭典影像能交由台史博妥善保存。
陳怡菁說，民眾記錄生活影像的方式越來越方便，但在以八釐米膠捲或VHS影帶拍攝年代，母帶保存不易，容受潮發霉，或操作不慎下斷裂、刮傷，珍貴的影像可能就被丟棄，相當可惜，因此與南藝大合作辦理家庭影帶修復工作坊。
修家中珍貴影像 台史博教戰
她說，文化部與台史博今年透過「歷史影像重返地方座談」及「台史博與夥伴向上工作坊」，讓民眾講自己地方的影像故事，建立地方歷史文化記憶資料庫，並透過工作坊，邀請民眾找出家裡寶貴的照片或影帶，說出自己與文物的故事。
工作坊預計六月十一日在南鯤鯓代天府舉辦，報名至六月八日止，詳情可上台史館官網http://ppt.cc/dzEQM或電洽0988-072477報名。
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