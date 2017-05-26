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〈南部〉【大家談】警局送禮揪捐血

2017-05-26

高檔餐券讚 犒賞自己

陳瑩如（農民）：

贈品確實可以影響參與意願， 之前聽說有人為了特別的禮物，專程跨區捐血，這次同樣造成親友間的討論，若是時間許可，我也想去二分局拿五星級酒店的餐券，犒賞自己一下。

不在意贈品 愛心無價

黃子恬（上班族）：

贈品好壞，不會影響我的捐血決定，主要在於身體的狀況，量力而為，而且挽袖捐血是熱心助人的事，若太在意活動的附加價值，就違背初衷，這並非自己所樂見。

贈品大車拚 模糊焦點

陳麗琴（教職員）：

禮物確實有加分效果，但我希望主辦單位切勿為了募集血量而進行贈品大車拚，應著重正確的知識宣導，例如什麼情況不能捐、事後如何做營養補充等，這樣的意義會更好。

（圖：記者吳俊鋒攝、黃子恬提供，文：記者吳俊鋒）

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  • 農民陳瑩如。（記者吳俊鋒攝）

    農民陳瑩如。（記者吳俊鋒攝）

  • 上班族黃子恬。（黃子恬提供）

    上班族黃子恬。（黃子恬提供）

  • 教職員陳麗琴。（記者吳俊鋒攝）

    教職員陳麗琴。（記者吳俊鋒攝）

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