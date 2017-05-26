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〈南部〉台南》警局揪捐血 網友瘋比好禮CP值

2017-05-26

五星酒店餐券 市區禮豪華

〔記者吳俊鋒／台南報導〕慶祝警察節，台南市十六個警分局陸續開辦捐血活動，為鼓勵民眾踴躍挽袖，都準備好禮相送，除了常見的白米、關廟麵、沐浴用品，還大手筆地祭出知名連鎖日式燒肉、五星級酒店的餐券或下午茶，相當豐盛，宣傳DM網路瘋傳，還有網友熱心整理，幫大家比較CP值，也意外引來贈品也有「城鄉差距」議論！

都會區的二分局，提供大億麗緻酒店餐券加池上米等贈品，多達五百份；緊鄰的四分局，送碳佐麻里日式燒肉，還有安平豆花與沐浴乳，也有兩百份。

轄內人口最多的永康分局，贈品包含桂田酒店下午茶餐券、太陽眼鏡、休閒服、沐浴乳、關廟麵等，也很豐富。

偏遠送沐浴乳 變心者跨區

偏遠分局的贈品相較之下就顯得單調，溪北居民甚至打趣地說，即使長途跋涉，搭火車、公車去市區捐血，光是拿到的禮物，就很划算！

有的一天三個場次同步舉行，小分局強碰大分局，沐浴乳恐難敵高檔餐券，面對「磁吸效應」，網友笑說，捐血績效若列入評比，有些偏遠分局堪稱「死亡之組」。有警眷自知贈品落居下風，改為發動人情攻勢，幫忙所屬的分局「叩客」，請託親友多多參與，以免場子太冷。

警方鼓勵愛心 價值非重點

台南市警察局長黃宗仁強調，紀念品都由各界主動贊助，或是社團、業者配合提供，並非刻意募集，以平常心承辦，沒有競賽或評比的意味。

黃宗仁說，暑假經常鬧血荒，因此在警察節前後舉辦捐血公益活動，成為重要傳統，去年共募得近兩千三百袋，多達五十六萬西西，民眾的愛心令人感佩，各分局的努力值得肯定。

黃宗仁也說，多多參與公益、愛心活動，對警察執勤、服務有正向提升的力量，送贈品也是在鼓勵民眾愛心響應，價值多少是其次，請各界不要「畫錯重點」。

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  • 暑假經常鬧血荒，台南市各警分局慶祝警察節，都會舉辦捐血活動，揪民眾一起做公益。圖為學甲警分局舉辦捐血活動畫面。（資料照，記者楊金城攝）

    暑假經常鬧血荒，台南市各警分局慶祝警察節，都會舉辦捐血活動，揪民眾一起做公益。圖為學甲警分局舉辦捐血活動畫面。（資料照，記者楊金城攝）

  • 各警局送好禮鼓勵民眾響應捐熱血，有五星級酒店餐券，也有陽春的沐浴乳，有網友蒐集了各分局宣傳DM，拼在一起，讓大家可以清楚比較贈品內容和CP值。（記者吳俊鋒翻攝）

    各警局送好禮鼓勵民眾響應捐熱血，有五星級酒店餐券，也有陽春的沐浴乳，有網友蒐集了各分局宣傳DM，拼在一起，讓大家可以清楚比較贈品內容和CP值。（記者吳俊鋒翻攝）

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