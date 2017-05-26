〈南部〉失明女童能文能武 獲總統教育獎

2017-05-26

〔記者方志賢／高雄報導〕高市小港區二苓國小六年級女生吳佳晉為早產兒，出生就全盲，但卻沒有放棄學習，苦練鋼琴、小提琴且獲獎無數，為能在操場上奔跑，更不怕困難，跌倒了站起來繼續跑，勇奪高市身障運動會牽引跑金牌，她不向命運低頭，努力向學的精神，獲選今年總統教育獎。

吳佳晉眼睛雖看不見，卻有著一顆樂觀、進取的心，從小被父母視為一般孩子，進入普通班，並教導她凡事靠自己，養成獨立的個性，國小六年級的她，靠著一根導盲杖，行遍校園各角落，平常自理生活，也要洗碗、整理家務。

二苓國小老師李介麟說，六年前吳佳晉剛入學時，學校為迎接第一位視障學生，校園裡增設無障礙設施，並申請視障巡迴輔導老師，教導點字、定向行動等訓練，讓她在校園裡行動自如。

吳佳晉眼睛全盲，觸覺與聽覺卻天生敏銳，用手指就能感受到塵污，主動參與教室清潔工作，且因擁有好音感，加上苦練鋼琴、小提琴、烏克麗麗而獲獎無數，曾奪得二○一五衛武營全國音樂大賽鋼琴、小提琴兩項甲等佳績，去年還包辦全校語文競賽閩南語朗讀、國語演說六年級組兩項第一名。

想要與同學一起在操場奔跑，她也不斷練習賽跑，跌倒了站起來繼續跑，甚至學習游泳，堅持要做就要用心，去年更勇奪高雄市身障運動會牽引跑第一名、游泳比賽第二名。

吳佳晉常將「謝謝您幫助我」掛在嘴上，禮貌與關心他人，讓她受到師生們的喜愛。導師潘儀芳說，雖然看不見，但吳佳晉能以自己的方式，與同學們打成一片，她就像班上的天使。李介麟說，吳佳晉不放棄的精神，也成了同學們學習的榜樣。