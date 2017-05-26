〈南部〉《觀察筆記》台灣之名

2017-05-26

爭取參與世衛組織的官民團體，很拚命。

他們的努力，所以看見中國的窮凶極惡，體會到甚麼是中國台灣省的框架，知道需要突破的還有所謂中華台北，也要追求在東京奧運以台灣之名出賽。

中國單方面破壞現狀，我國實在不必糾葛以往的歷史情緣，纏繞自己，自造困境，寸步難行。

這般故步自封源自兩岸，迷惑在平等對待的想像幻影中，也迷惑在大市場的淘金夢裡，到今天他們猶在鼓吹台商西進，以進駐台廠多少為傲，如福建自貿區就是。

一手拿棍子，另一手掌心向上要台資！

好像看見歷史裡對待屬國的高姿態，蔡英文總統觀察澎湖軍演後若心海波濤，強大軍武做定海針走出駭浪，就是唯一法門。

世衛事件裡的台灣官民即使被掐住喉嚨，也要大喊自己的名字，悲憤哪！（資深記者黃明裕）