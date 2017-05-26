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〈南部〉全國首設毒品防制局 明年1月掛牌

2017-05-26

每年向議會專案報告 3年評估防制成果

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會昨天傍晚三讀通過市府組織自治條例修正案，同意市府增設「毒品防制局」，全國第一個防制毒品的一級專責機構，將於明年一月在高雄掛牌成立。

議員昨天仍關切毒品防制局退場機制？市府人事處表示，毒品防制局每年將到議會進行專案報告，每三年進行毒品防制成果評估，有必要時會退場處理。

議長康裕成昨在議場播放一段反毒天使戒毒的心路歷程錄音。她強調，贊成毒品防制局的成立，幫助吸毒者從痛苦及迷惘中走出來，給吸毒者一個重生機會。

1年花8千萬、編制78人 藍營質疑成效

不過，多位國民黨籍議員仍持反對看法。李雅靜議員認為，警察局有六千多名警力，仍無法成功防制毒品，毒防局人員編制僅七十八人，且不具執行強制性，質疑如何達到毒品防制目的？

李眉蓁議員強調，沒有人反對政府提出更積極的毒防作法，但一年花八千萬元成立毒防局，能否做好毒防工作？

高雄市議會民進黨團則發表聲明，強調依據評估，毒品防制局設置後，可減少的社會成本與其他機構支出，將遠高於設置成本八千萬，效益可期。

成立後2年檢討、調整 綠營促完善組織

議會民進黨團也主張毒防局成立後兩年，議會將再檢討績效，做更適切的調整。且此案通過後，下會期前，民進黨團要求市府至少召開二次專家學者會議與公聽會，讓毒品防制局組織規章與任務內容更加完善。

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