〈南部〉《端節連假》機車禁上旗鼓輪 新旗航班提早開

2017-05-26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕端午四天連假，旗鼓輪廿七至卅日將實施燃油機車管制；新光碼頭—旗津輪渡站航班則提早開航。

每逢連假，旗鼓輪湧入倍增的人潮，交通局從去年初起，每逢三天以上連假，禁止一般遊客燃油機車上旗鼓輪，還給哈瑪星及旗津居民一個乾淨的交通及生活環境。

高雄市輪船公司指出，端午四天連假比照以往，旗鼓輪將於五月廿七日至卅日、每天上午十一點至下午五點，不提供載運燃油機車的服務，鼓勵要到旗津遊玩的民眾，可搭乘大眾運輸工具或利用腳踏車、電動車。

為紓解旗津—鼓山航線搭乘人潮，新光碼頭—旗津輪渡站航班於廿七至廿九日，將提早於上午十一點開航，民眾可搭乘輕軌到高雄展覽館站，再轉搭新旗航線渡輪，前往旗津享用午餐，租借腳踏車或電動車慢遊旗津，返回新光碼頭的最後一個航班，將於下午四點半從旗津輪渡站出發。