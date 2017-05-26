| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《端節連假》機車禁上旗鼓輪 新旗航班提早開

2017-05-26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕端午四天連假，旗鼓輪廿七至卅日將實施燃油機車管制；新光碼頭—旗津輪渡站航班則提早開航。

每逢連假，旗鼓輪湧入倍增的人潮，交通局從去年初起，每逢三天以上連假，禁止一般遊客燃油機車上旗鼓輪，還給哈瑪星及旗津居民一個乾淨的交通及生活環境。

高雄市輪船公司指出，端午四天連假比照以往，旗鼓輪將於五月廿七日至卅日、每天上午十一點至下午五點，不提供載運燃油機車的服務，鼓勵要到旗津遊玩的民眾，可搭乘大眾運輸工具或利用腳踏車、電動車。

為紓解旗津—鼓山航線搭乘人潮，新光碼頭—旗津輪渡站航班於廿七至廿九日，將提早於上午十一點開航，民眾可搭乘輕軌到高雄展覽館站，再轉搭新旗航線渡輪，前往旗津享用午餐，租借腳踏車或電動車慢遊旗津，返回新光碼頭的最後一個航班，將於下午四點半從旗津輪渡站出發。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
端節連假估10萬人遊墾丁 實施調撥車道

端午節四天連假明天登場，屏東恆春半島飯店民宿幾乎都連續客滿三天，警方預估假期將超過十萬湧入墾丁旅遊，從二十七日早上八點就進行南下調撥車道因應…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧金沙蝦球
小菜✧涼拌豬頭皮
好開胃✧酸辣小棒腿
認識乾式熟成牛排！
轉寄

標題：〈南部〉《端節連假》機車禁上旗鼓輪 新旗航班提早開


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.