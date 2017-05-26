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〈南部〉連日豪雨解渴 一階限水可望解除
2017-05-26
抗旱會議建議轉綠燈 6/5水情會議決定
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市因連日豪雨水情紓解，南部水情單位建議解除一階段限水。市府水利局爭取中央一億多元，全國首推「智慧地下水管理示範計畫」，第一階段鎖定中油等大戶用水管理，還能監測高屏溪地下水位狀況，預計將於今年底上路。
氣象局連日來發布豪雨特報，高市山區前天以六龜新發地區日降雨量達一二五毫米最高，昨日杉林地區日降雨量一一○毫米居冠，高屏溪流量已連續一週超過30CMS（立方公尺／秒），昨一度回升近57CMS，台南三座水庫蓄水量也突破四成。
南水局與水利局召開抗旱會議，決議建議中央解除南台灣第一階段限水，將水情燈號轉為水情稍緊「綠燈」。水利署表示，南台灣水情非常樂觀，將於六月五日召開水情會議決定，嘉南地區二期稻作則敲定六月中旬開始分組供灌。
智慧地下水管理示範計畫 預計年底上路
高市豐枯雨量高達九比一，近年來因氣候異常，高市又無大型水庫，穩定地下水源成為要務，水利局列管九二○口地下水井，總計每日可供水五十八萬噸，全國首創「智慧地下水管理示範計畫」獲水利署補助一億二千多萬元，將分四年編列預算施工。
水利局表示，第一階段鎖定中油、台塑、水公司等大戶，總共五十口地下水井，將裝設量水、無線傳輸設備、規劃建置智慧管理平台等，以了解區域地下水資源的蘊藏量，未來將結合經濟部研發地下水動態模擬模式，以健全地下水管理。
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