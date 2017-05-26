〈南部〉知本濕地建太陽光電 聽部落意見
〔記者陳賢義、張存薇／台東報導〕台東縣政府規劃在知本濕地建置二二六公頃的「太陽光電教育示範專區」，由於地屬知本卑南族卡大地布部落的傳統領域，縣府仍在評估階段，欲先行徵詢部落意見與需求，族人要求公開討論，縣府尊重並配合；台東荒野保護協會獲悉強調，徵詢部落意見之餘，也應將資訊公開透明，開放民間參與，應避免「綠能扼殺生態」爭議。
太陽光電教育示範專區尚未正式決議。卡大地布部落主席林金德表示，縣府既然動了，部落也該動了，要如何做應由部落先達成初步共識及建構未來行動方向。縣府財經處工商科則強調，個別徵詢部落意見領袖，主要是為了在公聽會前探問意見與需求，也期盼給予機會說明。
環團要求資訊公開 開放參與
台東荒野協會表示，開發案一旦確定，全國用電最少的台東縣，將成為全國最大集中式地面型太陽光電開發區。擁有湧泉、濕地與草原複合型的知本濕地，被記錄的鳥類高達一八三種，珍稀鳥類與生態多樣性在全國數一數二，但過去因政府忽視，未被評定為法定濕地加以保護。由於不是「國家級重要濕地」，根據環評法規定太陽光電開發案就免做環境影響評估，亟具生態價值的知本濕地將驟變為大電廠。
荒野協會表示，知本濕地國土規劃攸關台東發展，不只應徵詢部落意見，也應將資訊公開，開放民間參與；該協會與台東縣野鳥學會長期守護該濕地，對生態特性和極端氣候的風險了解頗深，籲縣府廣泛性的讓民眾討論知本濕地最適合的發展規劃。
知本地區縣議員王飛龍則贊成對地方經濟發展有幫助的產業。他昨天在議會質詢時指出，不要因為環保團體或原住民族基本法限制，讓可能的發展被綁死，「該做的就要做」。
縣長黃健庭指出，台東縣飯店已經足夠，利用知本這兩百多公頃土地蓋太陽能光電設施、發展綠能是趨勢，「對台東整體發展好的就要堅定去做」，但會與地方再溝通。
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