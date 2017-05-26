| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉行善40年 李壬癸捐助東市邊緣戶

2017-05-26

連3年給公所 24萬元助80戶

〔記者王秀亭／台東報導〕「有能力就回饋社會。」八十一歲台東市民李壬癸遵母遺願，捐贈台東第一輛救護車後，就持續捐款行善迄今已四十年，光是去年就捐出兩百萬元，得知邊緣戶比低收、中低收入戶更需要經濟協助，連續三年捐款台東市公所，昨天捐贈二十四萬元，要幫助台東市區八十戶邊緣戶。

李壬癸表示，兒時家境貧困，不只時常接受親友協助，樂於助人的母親只要聽到左鄰右舍連下一頓飯都沒著落，總會焦急地向親友借錢，助他人度難關，自己事後再設法還錢，從小耳濡目染，埋下一顆助人的種子，事業有成後，母親不斷叮嚀有餘力就助人，連遺願亦盼兒女持續助人。

幼貧困受助 遵母遺願助人

李壬癸十七歲就從台南到台東打拼，一開始從事雜糧買賣，如今擔任仁愛之家董事長、慈濟委員、台東家扶中心扶幼委員，也是台東市天后宮常務董事，曾任牧心智能發展中心董事長，協助現有大樓的興建。

「有能力付出是好事。」李壬癸說，慶幸自己可以持續助人，相信這是個福報，會繼續做到不能做為止，只盼有需求的人都能獲得妥善的照顧。

台東市長張國洲更對李壬癸的善行直說是台東大善人，張國洲指出，今年景氣持續不佳，弱勢家庭比例提升，李壬癸決定提高捐贈金額，照顧更多的弱勢人口，讓人十分敬佩。

廣告
  • 李壬癸（右）再捐24萬元，助台東市邊緣戶。（記者王秀亭攝）

    李壬癸（右）再捐24萬元，助台東市邊緣戶。（記者王秀亭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
端節連假估10萬人遊墾丁 實施調撥車道

端午節四天連假明天登場，屏東恆春半島飯店民宿幾乎都連續客滿三天，警方預估假期將超過十萬湧入墾丁旅遊，從二十七日早上八點就進行南下調撥車道因應…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧金沙蝦球
小菜✧涼拌豬頭皮
好開胃✧酸辣小棒腿
認識乾式熟成牛排！
轉寄

標題：〈南部〉行善40年 李壬癸捐助東市邊緣戶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.