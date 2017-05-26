〈南部〉行善40年 李壬癸捐助東市邊緣戶

2017-05-26

連3年給公所 24萬元助80戶

〔記者王秀亭／台東報導〕「有能力就回饋社會。」八十一歲台東市民李壬癸遵母遺願，捐贈台東第一輛救護車後，就持續捐款行善迄今已四十年，光是去年就捐出兩百萬元，得知邊緣戶比低收、中低收入戶更需要經濟協助，連續三年捐款台東市公所，昨天捐贈二十四萬元，要幫助台東市區八十戶邊緣戶。

李壬癸表示，兒時家境貧困，不只時常接受親友協助，樂於助人的母親只要聽到左鄰右舍連下一頓飯都沒著落，總會焦急地向親友借錢，助他人度難關，自己事後再設法還錢，從小耳濡目染，埋下一顆助人的種子，事業有成後，母親不斷叮嚀有餘力就助人，連遺願亦盼兒女持續助人。

幼貧困受助 遵母遺願助人

李壬癸十七歲就從台南到台東打拼，一開始從事雜糧買賣，如今擔任仁愛之家董事長、慈濟委員、台東家扶中心扶幼委員，也是台東市天后宮常務董事，曾任牧心智能發展中心董事長，協助現有大樓的興建。

「有能力付出是好事。」李壬癸說，慶幸自己可以持續助人，相信這是個福報，會繼續做到不能做為止，只盼有需求的人都能獲得妥善的照顧。

台東市長張國洲更對李壬癸的善行直說是台東大善人，張國洲指出，今年景氣持續不佳，弱勢家庭比例提升，李壬癸決定提高捐贈金額，照顧更多的弱勢人口，讓人十分敬佩。