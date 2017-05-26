〈南部〉屏東火車站漏水 十月底改善

2017-05-26

縣長視察 鐵工局回應

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣長潘孟安、屏東市代理市長程清水昨天連袂到屏東火車站視察，針對車站候車月台漏水等問題，鐵工局表示今年十月完成改善。

屏東火車站新建工程預計在今年十月底前完工，縣長潘孟安昨天會同屏東市代理市長程清水、立委周春米等人前往火車站勘查，了解站前廣場及週邊交通規劃，並且關心火車站月台設計瑕疵、站內廁所、無障礙設施等改善情況。

潘孟安表示，屏東火車站是屏東市的門面，一期工程完工後有很多缺失還要改善，例如，月台綠建築設計造成風雨潑灑到月台，等車的民眾還得撐傘穿雨衣，站內也到處漏水，鐵工局應該盡快解決。

鐵工局南工處長伍育德說，車站第二期工程正逐步完工，站內已新增了二部電扶梯，方便旅客出入，對於月台風雨遮蔽設施，預計在今年十月底全數完工啟用，屆時將大幅改善下雨噴濺的情形，而漏水的部分也會全部解決。