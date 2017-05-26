〈南部〉端節連假估10萬人遊墾丁 實施調撥車道

2017-05-26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕端午節四天連假明天登場，屏東恆春半島飯店民宿幾乎都連續客滿三天，警方預估假期將超過十萬湧入墾丁旅遊，從二十七日早上八點就進行南下調撥車道因應，墾丁大街下午四點後進行人車分道，呼籲出遊民眾遵循員警疏導。

還有替代道路 遵循警疏導

端午連假吸引大量遊客訂房，二十七日至二十九日的的墾丁一房難求，到昨天都還在向同業詢問空房，警方預估人潮將超過墾丁音樂季，可能超過十萬人進入恆春半島。

南台灣通往墾丁及台東必經的屏東枋寮地區，由於二二八連假曾發生嚴重塞車，警方連假首日一早就將進行調撥車道，於台一線四三六公里（水底寮五岔路口） 至台一線四四一公里（中山路口），進行全長約五公里調撥車道，二十九、三十日則是進行北上調撥。

替代道路分流措施，則是北上由台一線北上四三八‧七公里處，右轉沿山公路、左轉農場路沿台一線戰備跑道往南州交流道；南下從台一線四三三‧二公里處，右轉永翔路沿屏南路轉台十七線往台東墾丁方向。

墾丁大街 部分時段人車分道

戲水勝地墾丁地區，除了易塞車的南灣周邊嚴禁臨停，墾丁大街二十七日至二十九日，每天下午四點開始人車分道，台二十六線各路口分隔島缺口封閉。

警方指出，連假大量車潮南下，酒駕、超速及疲勞是大部分肇事主因，員警將於各重要路段及易肇事地點加強臨檢，配合固定式測速照相機執法，呼籲民眾南下避開上午九點至下午二點的尖峰時段。