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〈台北都會〉三興段公宅遭抗議 暫停招標

2017-05-26

〔記者何世昌／台北報導〕柯市府為了達成「四年一萬八千戶」公宅開工目標，信義區「三興段基地」經召開兩次公聽會後，火速招標，預計六月一日決標；但藍綠市議員昨召開聯席記者會指出，首場公聽會參與人數寥寥無幾，痛批過程黑箱，要求停止招標程序。對此，都發局長林洲民表示，市長柯文哲已裁示「暫停招標」。

國民黨市議員王鴻薇昨早與同黨市議員秦慧珠、戴錫欽，民進黨市議員張茂楠、洪健益，及民國黨市議員徐世勳召開記者會，抗議柯市府公宅招標黑箱作業。現場懸掛「民怨沖天」、「債留子孫」、「公宅滾蛋」布條。

王鴻薇指出，市府承諾議會，召開兩場以上公聽會後，始得動支公宅工程款；但「三興段基地」首場公聽會，居民多未收到開會通知，僅小貓兩、三隻，而第二場公聽會並未與居民達成共識，都發局即展開招標，痛批過程黑箱。她要求下架招標公告、加開公聽會，以補正程序。

都發局長林洲民表示，柯市長已裁示「暫停招標」；他轉述，柯市長說，「先停一個月，再看看要不要兩個月，這就是負責任，一定要溝通的。」居民、議員聽聞暫停招標，全場鼓掌歡呼。

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  • 記者會現場掛出「民怨沖天」、「債留子孫」、「公宅滾蛋」等布條。（記者何世昌攝）

    記者會現場掛出「民怨沖天」、「債留子孫」、「公宅滾蛋」等布條。（記者何世昌攝）

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