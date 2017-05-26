〈台北都會〉三興段公宅遭抗議 暫停招標
2017-05-26
〔記者何世昌／台北報導〕柯市府為了達成「四年一萬八千戶」公宅開工目標，信義區「三興段基地」經召開兩次公聽會後，火速招標，預計六月一日決標；但藍綠市議員昨召開聯席記者會指出，首場公聽會參與人數寥寥無幾，痛批過程黑箱，要求停止招標程序。對此，都發局長林洲民表示，市長柯文哲已裁示「暫停招標」。
國民黨市議員王鴻薇昨早與同黨市議員秦慧珠、戴錫欽，民進黨市議員張茂楠、洪健益，及民國黨市議員徐世勳召開記者會，抗議柯市府公宅招標黑箱作業。現場懸掛「民怨沖天」、「債留子孫」、「公宅滾蛋」布條。
王鴻薇指出，市府承諾議會，召開兩場以上公聽會後，始得動支公宅工程款；但「三興段基地」首場公聽會，居民多未收到開會通知，僅小貓兩、三隻，而第二場公聽會並未與居民達成共識，都發局即展開招標，痛批過程黑箱。她要求下架招標公告、加開公聽會，以補正程序。
都發局長林洲民表示，柯市長已裁示「暫停招標」；他轉述，柯市長說，「先停一個月，再看看要不要兩個月，這就是負責任，一定要溝通的。」居民、議員聽聞暫停招標，全場鼓掌歡呼。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
容積移轉議會翻盤 柯賭上林洲民烏紗帽
將宣布「三個百分百」替代方案台北市議會藍綠廿九位市議員前天聯手二讀通過「台北市容積移轉審查許可自治條例」修正草案，要將六月卅日起預計實施的容…
網友回應
熱門新聞
- 台灣、甘比亞斷交 非裔男子淪外籍遊民逗留公園
- 中國警破獲仿冒鞋廠 逾50萬雙名牌鞋全都假的
- 二度視導漢光 蔡英文：我是國軍最大靠山
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Drill simulates PLA landing in Penghu
- 水產品改標 富立洋老闆緩起訴
- 帕丘利亞「大頭症」 冠軍帽戴不下
- 主戰場山水沙灘 旅遊新熱點
- 司改分組決議 國會助理 納遊說法規範
- Omega贊助科學 頒贈得獎人名錶
- 哪國家元首顏值高？ 蔡英文第40名 金正恩墊底
- 中國一大學全班40人 11人論文用買的還被騙
- 名嘴反同婚「有男妓」 臉書崩潰狂刪好友
- 崔順實女兒 願返南韓受審
- 《家的歸屬感》旅居私宅
- 「反同」立法解套 夏洛特後年接手明星賽
- 下週油價 可能漲4角
- 台幣升9.9分 收30.084元
- 標示非基改 辣味包干被抓包
- 產油國延長減產未加碼 油價重挫近5%
- 防券商踩中企地雷 海外投資檢查擴大
- 蘇迪曼盃》小天不敵球王 台灣無緣4強
- 粽子抽驗 5件不合格
- 鄭怡旅居海外 唱民歌做國民外交
- 《飛行時光》1
- 弊端頻生 永豐金3高層請辭 立委酸斷尾求生
- AlphaGo再勝柯潔 中媒封鎖谷歌字眼
- 自由廣場》維持外交休兵現狀？
- 土官員：英炸彈客曾在伊斯坦堡機場過境
- 《飛行時光》2
- 誇大抗癌廣告 1個月內清查
- 曼城爆炸情資外洩 川普要司法部辦人
- 鴨肝冒充鵝肝賣 鐵板燒老闆涉詐欺
- 《時尚紅黃男》2
- 世衛拒台 國台辦嗆天經地義 我斥忽視台灣人權
- 中鋼黑熊傘搶手 發放現場險暴動
- 川普出席北約峰會 布魯塞爾人:快滾
- 李毓芬出輯升一姊 Dream Girls各分飛
- 立院初審 政黨財務須公開 帳簿保存7年
- 設計師聯手精品 彩虹包華麗多變
- 曼城恐攻 凶嫌父、弟利比亞落網
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉三興段公宅遭抗議 暫停招標
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分