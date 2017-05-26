〈台北都會〉月台閘門工程延宕 北捷沒開罰

2017-05-26

〔記者何世昌／台北報導〕台北捷運落軌事件頻傳，近四年發生四十七件釀一死；為避免落軌，北捷公司斥資上億元建置月台閘門。民進黨市議員許淑華發現，雙連站等卅七月台閘門工程停擺多時，經查是下包商倒閉所致；但北捷公司任由擺爛延宕、未依約開罰，還特許廠商展延工期三百二十九天，質疑包庇。

北捷：明年7月底完工

對此，北捷公司回應，工期展延並非由北捷公司片面認定，而是向北市府採購申訴審議委員會申請調解；若逢颱風等不可抗力因素，依約可不計入工期，可予以展延，因此沒有罰款。月台閘門目前工程進度順利，預計明年七月底完成。

許淑華昨在交通部門質詢時指出，雙連等卅七站月台閘門原訂明年四月完工，但因下包商倒閉，尚有十九站未進場施作。根據合約期程，工程明顯落後，依約每日開罰廿萬元，累計至今至少開罰二千四百萬元！

但許淑華指出，北捷公司不僅未依約開罰，還允許廠商申請工期展延三百二十九天；同樣是申請工期展延，遠雄大巨蛋並未獲准，質疑北捷公司包庇廠商、幫忙解套。對此，北捷公司總經理顏邦傑允諾，工程明年七月底前會完工；若查有人員失職，必追究責任。