〈台北都會〉「內科之心」 柯P首個BOT案簽約

2017-05-26

〔記者黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕內湖區舊花市旁的「內科之心」做為臨時停車場至今逾二十年，被柯市府相中為「內科二．○」計畫核心，更是柯文哲上任兩年多來，首個招商成功的ＢＯＴ開發案，昨柯文哲與宏匯集團董事長許崑泰簽約，宣布將在內科之心開發三棟大樓，包括創新育成中心、商務辦公室及自造實驗空間等，預計二○二○年六月啟用。柯文哲認為，內科之心進駐後，可支援內科未來五十年的發展。

內科之心佔地一．七五公頃，市值高達五十億元，郝市府盼打造台北市首座雲端產業園區破局後，柯市府接手重新規劃為「內科之心」採促參ＢＯＴ開發，由宏匯集團旗下創日科技股份有限公司領頭，與東菱、精元、華泰共四家公司共同籌組的台北創新園區合作聯盟得標。

做為首件招商成功的ＢＯＴ案，柯文哲強調，對於ＢＯＴ案的概念要改變，過去認為政府應該要零出資或最大獲利，但政府應該是建立平台，讓個人或企業可以做最大的發揮。目前內科每年有四兆產值，柯認為，未來內科之心進駐，可以支援內科未來五十年的發展，「它是個新創中心，新的能量可以進來。」

產業發展局長林崇傑自豪，內科之心是全台第一件以育成中心為開發本業的促參ＢＯＴ案。產發局說明，該案約期五十年，將由宏匯投資四十八億元，北市府財務收益估可達八十六億元，每年帶動三千六百個就業機會，興建總樓地板面積約三萬五千坪，其中至少三十％要設置創新研發中心、育成加速中心、人才培育中心等產業支援設施用地，其他附屬使用項目則包括資通訊、光電、生技、綠能、媒體、金融及支援產業設施等公共服務設施。