〈台北都會〉基隆七賢橋改建 拚農曆年前通車

2017-05-26

〔記者俞肇福／基隆報導〕封橋改建的基隆七賢橋，造成七堵居民出入繞遠路，耗費時間與金錢，居民期盼早日完工通車；市長林右昌昨視察工地，施工廠商允諾力拚明年農曆春節前完工通車。

七堵區議員蘇仁和日前在議會質詢，希望廠商能體會民眾希望早日通車的期待；議會施政總質詢結束後，林右昌特別安排視察七賢橋改建工程，廠商表示，只要天候良好、颱風不要嚴重影響工程進度，將力拚明年農曆春節前完成，以減少用路人不便。

林右昌表示，市府現今對公共工程的品質與施工進度，是以嚴格標準來要求，他肯定工務處的辛勞，應爭取全國公共工程金質獎或工安獎等全國獎項肯定。

工務處簡報指出，七賢橋改建工程整體進度約五十五％，超前四．一三七％；改建後的七賢橋採單墩柱跨越基隆河設計，避免阻礙水流，這也是基隆繼實踐橋後第二座斜張橋，規劃夜間照明ＬＥＤ光雕，將成為七堵景觀新地標。