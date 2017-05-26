〈台北都會〉國道客運1070、9006短程載客喊停 基隆人開罵

2017-05-26

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市安樂區大型社區林立，居民長期仰賴基隆客運的一○七○、九○○六國道客運路線，搭短程到基隆車站通勤雙北；但最近基隆客運屢遭檢舉違法載客，宣布下月起停止短程載客，民眾罵聲連連，今將召開協調會。

議會促申請臨時路權 今協調

汽車運輸業管理規則第三十九條規定，公路汽車客運業經營路線，如有一部分跨越其他公路汽車客運業所經營之路線時，在其跨越區段內不得設站上下旅客，並不得發售區間票，但經中央公路主管機關視實際需要核定者，不在此限。

儘管法令規定國道客運不可短程載客，但為方便民眾，客運業者往往睜一隻眼、閉一隻眼。去年十一月，由新北市金山、萬里經基隆大武崙、麥金路上國道一號至台北車站的國光客運一八一五班車，遭檢舉常搭載民眾到基隆長庚醫院看診；經協調後，公路總局同意以臨時路權方式，一八一五線可短程載客。

遭檢舉違規載客 基客決停載

基隆客運一○七○、九○○六兩條國道客運路線，因先行經基隆長庚、基隆火車站再上國道，近日也遭檢舉違規載客。基隆客運因此貼出公告，自六月一日起，一○七○、九○○六均不再搭載市區短程乘客，請多利用七八九、七九一、一○三一、一○五一等公車路線。

基隆市議會議長宋瑋莉表示，這兩條路線都有很多人搭乘，已請基隆客運比照國光一八一五線前例，向基隆市政府交旅處提出臨時路權申請，再送公路總局審議，預計今天下午召開協調會。