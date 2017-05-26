〈台北都會〉新北違規排氣管「宵禁」惹怨 環局︰源頭管理
〔記者何玉華／新北報導〕新北市環保局公告本月十五日起，晚上十點至隔天清晨六點，禁止「使用違法排氣管」車輛上路，藝人陳為民痛批市長朱立倫「戒嚴」，昨又有大批車行業者透過議員李坤城、鍾宏仁召開公聽會，與環保局副局長王美文等人對話，業者希望比照其他縣市做法，以環保署標準檢驗，合格者發給標章、可暢行新北；王美文不斷強調新北市採「源頭管理」，會與其他縣市協調，彼此尊重各自執行方式。
業者盼採中央標章 可暢行新北
環保署五月起在北北基桃及嘉義市試辦排氣管噪音認證制度，被檢舉聲量過大的車輛，經檢驗合格後發給「貼紙」，以後若再遭檢舉，將查驗照片中排氣管是否有「貼紙」（認證），若無則依「噪音管制法」開罰三千至三萬元；新北市環保局認為環保署僅採原地檢驗不足，行進中的噪音才是稽查重點，另公告晚上十點至隔天清晨六點，未取得新北市環保局認同的審檢驗合格排氣管的車輛，禁止行駛境內道路，避免擾人清夢。
北區機車材料批發商聯誼會、摩托車雜誌社、台灣二輪部品同業促進協會、摩托車精品、改裝業者近百人，希望執法不要「一國多制」、增加或開放噪音檢驗機構等訴求。
檢驗、認證據點僅一處 挨批擾民
業者黃苗蒨說，按照環保署的標準檢測合格，其他四縣市都發給貼紙，唯獨新北市不給，還要廠商自行送驗，必須通過新北市標準、將合格標章貼在排氣管上，深夜才不會被攔查，相當擾民。
業者們表示，新北市檢驗噪音僅一處公部門在樹林，排氣管送認證僅一處在林口，費用至少八千元，僅上班時間開放，相當不便，希望增加夜間或假日時段；業者黃樹和說，管制噪音就拿分貝器來測，超過標準直接開單就好，為什麼要擾民？
環局︰行進中噪音才是稽查重點
王美文強調，其他縣市採原地檢驗，沒有行進中的檢驗，行進中的噪音才是稽查重點，新北市透過夜間的嚴格執法，希望業者都能將排氣管送審檢驗合格，從源頭進行管理；此外，分貝檢測的環境條件相當嚴謹，甚至攔查點一設，車友間相互通報，根本攔不到車。
王美文強調，根據目前唯一已送驗且通過認證的業者經驗，兩、三天就能完成程序，之前換裝的車友，也可回車行要求業者協助，拿到新北市審檢驗合格標章的排氣管，在各縣市都可合法上路。
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標題：〈台北都會〉新北違規排氣管「宵禁」惹怨 環局︰源頭管理
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