〈北部〉oBike隨便停 宜蘭代理縣長：不容許亂搞
2017-05-26
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕新加坡無站式共享自行車oBike，二十四日晚間起陸續在宜蘭縣投放，有些停在汽車停車格，造成市容紊亂，代理縣長吳澤成指示嚴加取締，不容許亂搞，不能影響交通安全和市容觀瞻。
oBike自行車在宜蘭投放後，出現不少爭議，宜蘭市幾米廣場停了三十幾輛，投放地點沒有畫停車格，也無腳踏車架，業者逕自停放，另國立宜蘭高中前面汽車停車格，昨天停了幾十輛oBike，宜蘭縣議會門口紅磚道及車輛出入口也停了一整排，縣府接獲投訴後要求業者移走。
「把公共場所當自己家門口概念嗎？」宜蘭市陳姓民眾說，他本來期待oBike進駐宜蘭，但目睹機車停車格被腳踏車占用，機車無處停放，影響機車族權益，對oBike觀感變差。
宜蘭縣議員黃定和說，共享自行車是時代趨勢，政府機關要跟業者做好協調，停放地點設在哪裡才適當？制定哪些遊戲規則？前提是不可造成市容混亂，不能讓方便變隨便。
吳澤成說，樂見民間業者提供便利交通工具，針對oBike自行車投放，縣府、業者事先已做溝通，有亂停狀況一定要處罰，責付警察局依法取締。
縣警局交通隊說，若有違停且駕駛人在場，依違反道路交通管理處罰條例，處以三百到六百元罰款，駕駛人如果不在場，拖吊違規車輛，收取移置費及保管費共一百元，依照業者APP使用人紀錄，另對駕駛人開罰三百到六百元。
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