〈北部〉伴癌嬤顧弟妹 聽障生慈孝當楷模
楊恩萱一家和樂 不吝惜分享愛
〔記者王峻祺／花蓮報導〕出生聽力就受損的花蓮十三歲太魯閣族女孩楊恩萱，努力克服障礙，在父母工作之餘，肩負照顧癌末祖母及三名弟妹的重擔，不僅培養出敏銳觀察力，善解人意的貼心舉止，也凝聚家人共識，一家洋溢「父母慈、子女孝」的幸福感，獲頒今年全國慈孝家庭楷模獎。
就讀花蓮康樂國小的楊恩萱，出生時被診斷出「聽覺異常」，身為長女的她不將聽障視為一大障礙，反而化礙為「愛」，擔任校園小志工，更深受父母影響，每天一放學就是急切返家，照顧罹癌祖母及三名弟妹，成為爸媽不可或缺的幫手。
楊恩萱的爸爸原任軍職，為了照顧癌末母親辭去工作，媽媽雖從事護理服務，長時間待命醫院，仍利用僅存空檔陪伴家人，楊家生活雖不富裕，但彼此不吝惜分享愛；而一家三代和樂融融、幸福洋溢的事蹟也感動教育部評委，獲頒全國慈孝家庭殊榮。
「行善、行孝不能等！」楊恩萱說，謝謝爸媽的身教，用心教導她做人處事的道理，也鼓勵自己克服聽力困境，投入更多愛的行動，來分享生命的無限可能性，現階段希望能夠好好陪伴癌末祖母，度過每個珍貴的日子。
當校園愛心小天使 被叫貼心姊姊
康樂國小校長陳俊雄說，楊恩萱懂事、負責，楊家不僅家庭教育成功，父母親更做了良好示範，讓小孩能有仿效對象，願意和善親切地伸出助人的手；中午她擔任低年級的愛心小天使，照顧大家用餐、午休，等到放學後，除把同校的弟弟妹妹接齊一起回家，還會陪伴鄰居學童返家，有「貼心姊姊」的綽號。
陳俊雄說，相信楊恩萱一家人的故事能帶給社會更多正向力量，即便聽覺異常，依然突破身體障礙孝順樂觀，期待這份主動付出的良善心念，經過多少年都不會改變，藉此牽引更多人，帶動社會愛的循環。
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