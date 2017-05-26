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〈北部〉雲梯車女駕駛李曉芳 救災不讓鬚眉

2017-05-26

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市消防員李曉芳警專一畢業就到外勤分隊服務，短短四年從救護車、水箱車一路開到雲梯車，刷新竹市消防歷史紀錄，也是首位擔任雲梯車駕駛的女消防員，救災不讓鬚眉。

李曉芳說，受到消防員哥哥李育昇影響，高中畢業後報考警專消防科，擔任消防員四年多已擁有大貨車、中級救護技術員及救助隊等專業證照。

因隊上資深學長陸續請調，李曉芳有機會駕駛雲梯車，她服務的竹光分隊雲梯車，梯臂全伸可達五十二公尺（十五層樓高），車身長度達十一．八公尺，是一般小型消防車的三倍長，轉彎死角多，是消防車中最難駕駛的「魔王」。

李曉芳說，第一次將雲梯車開出車庫時，心裡的興奮感到現在還印象深刻。

李曉芳曾在救護現場迎接新生兒，也曾用CPR從死神手中搶回民眾寶貴的生命，她說，希望能在消防生涯，以盡洪荒之力帶給民眾更多感動。

新竹市長林智堅說，雲梯車是消防車裡的超級英雄，總是衝鋒陷陣將人救下，新竹市女性外勤消防員有十二人，只有李曉芳擔任雲梯車駕駛員 ，非常不簡單。他期勉李曉芳持續努力，守護市民生命財產安全。

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  • 李曉芳短短4年就從救護車、水箱車一路開到雲梯車，也是新竹市首位擔任雲梯車駕駛的女消防員。（記者王駿杰攝）

    李曉芳短短4年就從救護車、水箱車一路開到雲梯車，也是新竹市首位擔任雲梯車駕駛的女消防員。（記者王駿杰攝）

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