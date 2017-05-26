〈北部〉路霸！ 塗改公有停車格還占為己有
2017-05-26
〔記者許展溢、彭健禮／苗栗報導〕實在離譜！苗栗縣頭份市路邊停車收費政策實施近一個月，屢傳有路霸等狀況。有民眾大為不滿檢舉，竟有住戶將門口前的公有停車格擅自塗改，占為己有，不讓人停車。頭份市公所強調，該行為已違法。警方說，依法不只可開罰，嚴重者還可提告。
頭份市公所為清除路霸、解決長期交通亂象，實施路邊停車收費，大部分鄉親都能接受、配合。只是上路不久公所先是接到不少民眾抱怨，「停個車也要收費」抗議電話。接著陸續傳出還是有很多人不想繳費，不怕警方開罰，直接在街上併排，違規停車，造成用路人安全困擾。
民眾以1999熱線檢舉，竟有人在自家門前、也是市區重要道路，拿起油漆私自塗改家門前停車格。頭份市公所獲報派員了解，強調路邊劃設的停車格，都符合法規。
頭份市長徐定禎說，民眾如對住家外停車格有意見，其實是有機會能申請變更，呼籲切勿未經允許擅自變更道路交通標線，以免觸法遭罰。
頭份警方指出，此情形可依道路交通管理處罰條例，開罰一千兩百元至兩千四百元，情節嚴重者也會面臨被告。
苗栗縣警察局交通隊強調，路邊停車格變更，必須先由民眾向公所提出申請，經公所、交通隊及當地民意代表實地勘查，如果符合當地交通狀況才能進行變更。
此外，苗栗縣苑裡鎮西平里東西二路路面及舊社里日北橋南側道路，因地勢低窪，遇雨容易淹水，且路面柏油也容易損壞，地方向苗縣府陳情，縣府昨天前往會勘，表示會盡力協助改善。
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