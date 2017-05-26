〈北部〉賄選罰鍰85萬 國民黨可用黨產繳

2017-05-26

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕一○三年地方九合一選舉，國民黨提名的新竹縣竹北市民代表當選人蘇榮基，去年十一月因涉賄選案判刑確定，推薦政黨依法被連坐受罰，但國民黨因不當取得的黨產已凍結，地方黨部無力支付八十五萬元罰鍰，經不當黨產處理委員會審議，新竹縣選委會日前收到該會同意動支不當黨產繳納罰鍰。

10候選人累計罰850萬

新竹縣選委會統計，一○三年十一月廿九日的地方選舉，新竹縣共有十名國民黨提名的鄉鎮市民代表與村里長候選人，因違反選罷法判刑確定，這名竹北市民代表是最後一個，十人的推薦政黨連坐罰鍰累計達八百五十萬元。

縣選委會表示，依據選罷法第一一二條規定，候選人因賄選等，經判處有罪確定者，所推薦的政黨應負連帶責任，可處五十萬元以上、五百萬元以下罰鍰。

過去九人的連坐罰鍰，在縣選委會接獲中選會函轉判決，開會確定處罰金額後，發文給國民黨，由地方黨部直接繳納。

縣選委會在上月開會決定蘇榮基的政黨連坐裁罰八十五萬元，但由於國民黨黨產已被凍結，國民黨新竹縣黨部無力支付，向不當黨產處理委員會提出申請，經該會審議通過，日前已動用凍結的黨產繳納。

縣選委會指出，中選會在一○一年訂定《各級選舉委員會核處政黨連坐受罰事件裁罰基準》，依公職人員選舉種類和所犯罪名法定刑的不同，訂出不同金額；其中鄉（鎮、市）民代表會代表和村（里）長，最低四十五萬元，加上違反選罷法賄選罪本刑為十年以下有期徒刑，須罰四十萬元，合計罰鍰八十五萬元。

縣選委會表示，依規定，國民黨的不當取得黨產雖已禁止處分，但稅捐、規費、特別公課、罰鍰及其他公法上的金錢給付義務等正當理由除外。