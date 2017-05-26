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〈北部〉八德設瀝青廠 民代：市府也反對

2017-05-26

〔記者陳昀／桃園報導〕新北市久揚興業公司要在八德區大安里設置瀝青廠，引發居民強烈抗議，市府經濟發展局昨天會勘，近期將公布結果。民進黨籍市議員呂林小鳳昨天表示，市長鄭文燦已承諾不讓瀝青廠蓋在八德幼兒園和埤塘生態公園附近，市府不排除撤銷設廠的建照，她和居民會做市府的民意後盾，堅決反對到底。

呂林小鳳表示，就算環保局定期檢測戴奧辛或有毒物質，也不能保證瀝青廠排放的廢氣沒有空污，鄭文燦已做出承諾，反對瀝青廠設在業者目前的預定地，市府未來將針對瀝青廠的設立許可制定更嚴格的自治辦法，維護附近幼兒及居民健康。

八德國小 校舍將更新

另外，鄭文燦昨天視察八德國小，校舍屋齡已三十多年，部分校舍的抗震強度不足。

他表示，考量移入人口迅速成長，市府斥資一億八千萬元推動校舍更新，採取先建後拆方式，最快在明年下半年發包，規劃四十八個班級的校舍空間，要求校方完善規劃教學區、運動區，讓有一一八年校史的八德國小再現風華。

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  • 市府經濟發展局派員前往業者的設廠預定地會勘。（記者陳昀攝）

    市府經濟發展局派員前往業者的設廠預定地會勘。（記者陳昀攝）

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