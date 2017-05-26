〈北部〉大溪老街假日塞爆 居民回家難

2017-05-26

將設電子看板 提供停車資訊

〔記者李容萍／大溪報導〕名列「十大觀光小城」的大溪區，老城區每逢例假日就交通壅塞，居民假日返鄉也塞在車陣中，有家歸不得而苦不堪言；市議員陳治文、楊朝偉昨天邀集交通局、大溪警分局會勘，召開行人徒步區動線檢討會，將增設停車場的電子資訊看板，例假日下午兩點至六點管制外地車輛進入老街，當地居民除外。

大溪人在例假日回家有多難？包括興和里里長邱財榮、福仁里里長黃春成與多位里民抱怨說，大溪老街、中正公園旁的停一、停二停車場，停車位的數量有限，每逢例假日都爆滿，太多車輛等候進場停車，從中正路回堵至康莊路，造成老城區交通打結，有里民從康莊路走中正路到仁愛路，短短五百公尺竟開車四、五十分鐘，「時速不到一公里」，慢慢走都比開車快！

交通局表示，大溪老城區早期規劃的道路並不寬敞，大溪老街外圍的月眉、橋頭停車場共有七二一個停車格，老街和市區路邊街道有二一五格，塞車主因是外地遊客不知道外圍與市區還有多少停車位，拚命往市區擠，反而造成塞車。

例假日下午 管制外地車進入

交通局說，停車資訊指示系統已經發包，預計七月裝設，未來可提供最新的停車位資訊給車主參考，避免又一窩蜂地湧入；此外，大溪警分局即日起例假日的下午兩點至六點，員警在康莊路、中正路口實施交通管制，除了大溪居民的車輛，禁止外車進入；停一、停二停車場外圍的車輛動線也會重新規劃，改善車輛回堵的老問題。