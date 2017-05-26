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〈北部〉《小檔案》容積移轉 助政府取得公設地

2017-05-26

「容積移轉」是政府取得公共設施土地的方式之一，由於政府財源不足、沒錢徵收，因此鼓勵建商在新建房屋時，透過捐贈公設地或代金來換取更多的容積率，一般地區上限為三十％，特定都市計畫區是四十％，例如該土地的容積率原本是二○○％，容積移轉四十％後，容積率提升為一．四倍，容積率提高到二八○％。

目前「容積移轉」要求建商捐出的公設地或代金，只能用在同一個都市計畫的建案，各都市計畫由於公設地狀況不一，例如南崁都市計畫由於建案多、公設地少，價格水漲船高，但近年來房地產不景氣，也有建商放棄容積移轉，只選擇獎勵容積，例如開放空間等，雖然上限只有廿％，但好處是不用再花錢，房子少蓋一點，也減少銷售壓力。

市府在去年七月一日發布「桃園市都市計畫容積移轉審查許可要點」，明定可捐獻的公共設施保留地，包含公園、綠地、廣場、兒童遊樂場、體育場所、學校、道路用地等。（記者謝武雄）

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