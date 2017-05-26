〈北部〉桃市容積移轉改雙軌 議員要求多溝通
〔記者謝武雄／桃園報導〕台北市的「容積移轉」制度，將從捐地、代金的雙軌制改為代金制，引發北市議會提出修正草案要翻盤，前天已通過二讀，並與市府關係緊繃；由於桃園市的「容積移轉」將從捐地制改為雙軌制，市議員劉仁照、張肇良昨天質詢時呼籲多溝通協調，以免重蹈台北市覆轍；市府都市發展局代理局長盧維屏說，會和地主、建商溝通並訂定落日條款，讓業者消化手中現有土地。
盧維屏指出，北市府在前市長郝龍斌時代，一○三年六月卅日公布實施「容積移轉審查許可自治條例」，明定捐地、代金雙軌制的容積移轉辦法有三年的落日期限，三年期滿後一律改為代金制，才引發紛爭。
不同北市 市府：代金、購地皆市價
他表示，桃園市實施代金制與台北市最大的差別，台北市的建商是以土地「市價」繳交代金，但北市府卻以公告現值的十五％向地主購地；桃園市要求建商以「市價」繳交代金，也以「市價」向地主購地，也就是說，桃園市府不賺中間差價，市價大約是公告現值的一七○％到一八○％，地主權益不受影響。
盧維屏說，實施代金制，購地的公平性最被地主擔心，有辦法的地主，土地老早就被收購，沒有門路的地主，可能等了十年也沒人上門，為杜絕利益關說，未來代金使用會交由工務單位評估，以交通瓶頸、易壅塞道路優先考量，哪個都市計畫區收來的代金都會用在該都市計畫內，建立代金使用公平性。
若捐地完整能建公設 不受50％限制
盧維屏表示，桃園市「容積移轉」已實施十多年，透過「容積移轉」拿到的土地仍零零落落，很多還是持分的土地，根本無法進行公共設施開闢，透過代金制，由政府出面購地進行整體開發，考量很多既成道路尚未徵收，因此桃園市實施雙軌制，捐地、代金並行，捐出的公設地不得超過五成，其餘是代金，民眾可以選擇捐贈五十％到一百％的代金模式，如果民眾捐贈的土地完整，可闢建公共設施，就不受上限五十％的限制。
劉仁照說，政府實施「容積移轉」，主要是大法官四百號釋憲案，既成道路要依法徵收，政府財政困難也應訂出補償辦法，「容積移轉」就是補償辦法，如今實施雙軌制，要考量地主的權益。
張肇良認為，很多道路用地開闢四、五十年仍遲未徵收，政府長期佔用民地，如今實施代金制，對地主權益影響頗大，市府要和地主好好溝通，不要讓地主誤會市府的美意。
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